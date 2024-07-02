美股｜道指收市升50點　納指漲0.83%　Tesla飆6%

市場關注美國本周公布多項經濟數據，加上美國債息上升，道指周一（7月1日）偏軟，至收市升50點。納指則受蘋果（Apple）和Tesla等大型股帶動上揚。



道指收市報39,169.52點，升50.66點或0.13%；納指報17,879.30點，升146.70點或0.83%；標普500指數收報5,475.09點，升14.61點或0.27%。

蘋果及微軟升逾2%

Apple升2.91%、Microsoft漲2.19%，Amazon也漲2.04%。Tesla股價漲約6.05%，每股收報209.86美元。

AI晶片公司Nvidia升0.62%；Advanced Micro Devices（AMD）及Arm則分別跌2.79%及2.93%。

波音宣布以價值47億美元的股票，回購機身供應商Spirit AeroSystems。波音股價上漲2.70%，Spirit AeroSystems升3.35%。

寵物產品零售商Chewy早盤大幅上漲，但收市倒跌6.63%。此前網紅Roaring Kitty披露擁有該公司6.6%股份。

美6月ISM指數低預期

美國6月ISM製造業採購經理人指數為48.5，較市場預期的49.1低，按月跌0.2，連續3個月處於50以下的收縮區間。