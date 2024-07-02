回應收購眾安人壽重返香港市場傳聞　平保︰沒有這方面消息

有市場消息稱，平保有意重返香港壽險市場，虛擬壽險公司ZA Insure眾安人壽正與平保（2318）商討出售業務。據了解，雙方討論期間，平保曾提出眾安人壽牌照能否由現時僅限於網上銷售，轉為容許以代理或經紀等傳統方式進行全渠道分銷。



有市場消息稱，平保有意重返香港壽險市場，虛擬壽險公司ZA Insure眾安人壽正與平保（2318）商討出售業務。平保表示，目前沒有這方面的消息。（資料圖片）

平保據報希望轉換眾安人壽牌照

有網上消息稱，眾安人壽正與平保商討出售業務，眾安人壽表示，有信心可以說服監管機構，將牌照由現時僅限於網上銷售，轉為容許以代理或經紀等傳統方式進行全渠道分銷。不過，有關承諾最終能否兌現屬未知之數，交易現時陷入僵局。

《香港01》就消息分別向平保及眾安人壽查詢，平保表示，目前沒有這方面的消息。而眾安人壽方面則表示，不就該市場消息作回應。

眾安人壽不就市場消息作回應

另外，網上消息並稱，平保不止與眾安人壽洽談，亦有向Blue Insurance了解，不過據悉，屬於非常初步階段，並不代表交易一定成事。

而事實上，平保有意重返香港壽險市場早年已有跡可循，其約約4年前成立工作組預備進軍本地壽險，並有意買入泰禾人壽，可惜價格有分歧而告吹。

有分析認為，保監局容許將虛擬保險牌照轉做全牌照可能性低，因為一來若果眾安人壽成功，其他三間虛擬保險公司一定也會要求轉，以增加靈活性。二來容許虛擬保險轉換牌照，也即意味監管機構承認數碼渠道失敗。