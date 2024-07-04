順豐同城攻港 騎士每小時收入可達$300　成本港外賣市場攪局者?

內地最大第三方即時配送平台順豐同城（9699）近日正式以「SoFast」品牌攻港，在香港推出即時配送服務，並正積極招聘「SoFast」送遞員。早於業務落地前，順豐同城的騎士專用手機應用程式（騎士app）「SoFast Rider」已於各大流動應用程式商店可供下載，先行「搶人才」。



自去年美團（3690）旗下KeeTa攻港加入本港外賣市場戰團，業務增長迅速，打破由foodpanda及戶戶送（Deliveroo）兩家公司主導市場局面。今次順豐同城攻港，又會否進一步令本地外賣市場競爭更白熱化？

事實上，順豐同城今次於本港的業務模式有別於外賣平台，將以多樣化的物流服務切入，範圍更廣闊，包含文件、鮮花、餐飲、珠寶、數碼、貨運取送等非餐類及餐飲類的全場景配送，並有望進一步促進品牌自營渠道等多元化新零售。

從其招募騎士加盟的公開信息可見，順豐同城「SoFast」招募運力類型包括步兵、單車、電單車、私家車和客貨車等。該公司的業務模式也較一般速遞公司更多元化，如有別於主打點對點運送的快狗打車，以及針對相對小型貨物運送的Call4Van等。順豐同城擬採用其專業高端服務模式來衝擊香港本地物流市場，包括餐飲及非餐飲類等全場景配送時效及品質得以提升，對本港即時配送市場的需求，也帶來一定的憾動。

香港用戶現時透過順豐速運 SF-EXPRESS App，並將 App 更新到最新版本，下單時點選「同城急送」服務，便可使用順豐同城「SoFast」所提供的全港點到點全品類即時配送服務。用戶全天24小時均可下單，快至1小時送達，不論新舊用戶都可以獲得指定折扣劵。

母公司為順豐控股的順豐同城，依托專業可靠的品牌形象，以及採用第三方全場景商業模式成功於內地市場佔一席位，為個人用戶提供同城急送服務的同時，還與不同電商平台、外賣平台及品牌自營、中小商家等合作承接業務。順豐同城早於去年8月已經與美團外賣達成合作，共同為內地商家打造配送網絡，共建即時配送行業生態；據了解，順豐同城今次以「SoFast」攻港，同樣與KeeTa一類外賣平台並非競爭關係，更多會是其即時配送生態中的「基礎設施角色」，與一眾外賣平台以至電商平台、新零售品牌在港也可能具備合作空間，共同拓展市場。

除了針對消費者及商家的即時配送服務，基於其內地業務模式，順豐同城通過末端運力融合的方式，未來也將有可能於本港發展助力傳統快遞物流加速的「最後一公里」業務，以及連同順豐速運合力打造「一體化供應鏈解決方案」，承接來自更多元渠道及客戶的配送訂單。

複製內地商業模式

近年，越來越多內地新零售品牌以過江龍姿態南下，於香港開設分店，帶來不一樣的餐飲或服務體驗，對消費者而言具備新鮮感。利用早於內地成熟及經過驗證的商業模式，成功打入香港市場，KeeTa便是其中一例。

KeeTa的消費形式、外賣員待遇等方面，都與本港即時配送行業不同，以嶄新模式攻港，是其得以迅速搶佔市場的原因之一。根據市場調查機構Measurable AI 數據，KeeTa去年第二季正式攻港，花了兩至三季時間，便將於香港外賣市場佔有率由4%，提升至今年首季的32%，擴展步伐迅速。

依靠在內地市場上經過驗證的、成熟的商業模式及服務，使一眾內地企業進入香港市場具備一定競爭力。順豐同城的第三方全場景商業模式於內地市場取得一定成效，比如在面向消費者業務上，加強在商業區、寫字樓區域的服務能力，並進一步推出「安心送」等增值服務，滿足商務、貴重物品寄遞等精細化需求；以及提供個性化服務例如「幫排隊」、「洗護服務」等。

在商家業務上，除美團外，該公司與抖音、阿里、微信等多個平台合作，共同打造「直播即配到家」、「私域小程序配送」等全新業務模式，並且服務瑞幸咖啡、麥當勞、肯德基、小米等多個品牌的自營渠道，未來也可能會將其成功模式複製到香港市場。

騎手每小時收入最高達300元

全場景服務的模式意味着會衍生更多元化、高價值的訂單，通過順豐同城之多元運力的融合調度，也有助於提升騎士收入及人效。根據順豐同城最新招聘廣告顯示，SoFast正同時招募步兵、單車、電單車、私家車和客貨車騎手等5種送遞員，每小時收入最高達300港元，更標榜每公里派送收入比其他外賣平台更要高出一倍。

「SoFast」送遞員也可按自身時間表自由選擇派送任務，不設固定上線限制，並能夠參與豐厚獎勵計劃，通過完成更多派送任務，獲取額外獎金和福利。

據了解，首批註冊騎士更可免費獲得順豐同城今次為開展香港市場而特別設計的「SoFast」裝備，包括T恤及馬甲，若果成為先鋒騎士更有機會免費獲得「SoFast」全套裝備。同時，「SoFast」舉行推薦有獎活動，最高可獲超過800元獎賞，推薦一位朋友加入跑單則雙人獲取獎賞，推薦越多、跑的越多，獎賞越多。