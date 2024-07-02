恒指公司︰8.16宣布第二季度恒指系列檢討結果

撰文：黃捷
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恒生指數公司稱，將於8月16日 (五 )宣布今年第二季度之恒生指數系列檢討結果。

恒生指數系列的成份股變動將於年9月9日 (一 )生效。

恒指季檢