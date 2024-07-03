羅兵咸永道亞太及中國主席換人　原主席趙柏基曾捲匿名信風波

曾出任恒大（3333）核數師的羅兵咸永道，更換亞太及中國主席。職位由李丹出任，取代原來的趙柏基。



趙柏基於1992年回流香港工作，在2005年成為羅兵咸永道中國審計部主管。從2011年起成為該會計師事務所5名環球審計部核心行政團隊成員之一。2015年成為羅兵咸永道中國主席，於2017年兼任亞太主席。惟在羅兵咸官網，已無法再找到有關趙柏基的資料。

已無法在羅兵咸永道官網找到趙柏基資料。(網上擷圖)

恒大早前被中國證監會指出涉及財務造假，外界對已辭任恒大核數師的羅兵咸永道角色亦相當關注，其後多間國企宣布停用該會計師事務所。內地在今年4月流傳一封以「部份普華永道合伙人」署名﹑《是誰把普華永道帶入恒大這個火坑的？》的公開信，矛頭直指羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基。

羅兵咸永道曾指匿名信含不實信息

隨後羅兵咸永道發出聲明，指匿名信內含有羅兵咸永道及部份合伙人的不實信息，言論與事實明顯相悖，嚴重侵害商業聲譽及合法權利。羅兵咸永道又指出，高度重視此事，並作深入調查，最新已向執法部門報案。

其後香港會計及財務匯報局同月發聲明，注意到該舉報信就羅兵咸永道會計師事務所的質量管理系統，以及對中國恒大集團進行的審計質素的潛在缺失表達嚴重擔憂，因應指控的嚴重性，為保障公眾利益及維護公眾對會計專業誠信的信心，會財局有責任展開調查。

至於李丹，據羅兵咸永道一篇博客中介紹，他曾就讀於上海財經大學，1993年作為首批上海本地招聘審計人員加入普華永道，現已成為事務所合伙人。多年職業生涯中，曾為外資、民營以及國有企業提供專業服務，幫助他們引進中國、走向海外、投資併購、上市融資等。