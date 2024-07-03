長和3英國與Vodafone合併　為求獲監管批准Vodafone擬售頻譜

長和（0001）旗下3英國與Vodafone英國業務合併計劃，已於今年5月獲英國政府有條件批准。據外電報道，Vodafone已與Virgin Media O2於英國達成網絡共享協議，當中包括頻譜轉移計劃，希望合併可獲監管機構批准。



據Vodafone與Virgin Media O2新的長期協議，擴大後的Vodafone-3會向Virgin Media O2出售頻譜，預料有助改善客戶網絡連線﹑選擇性及競爭性。

由於Vodafone與3英國合拼後，英國的電訊網絡公司數目將由4個減少至3個，所以Vodafone希望新協議有助解除監管機構的憂慮。

Vodafone擬向Virgin Media O2售頻譜

Vodafone指，若公司成功與3英國合併，網絡共享協議可令Virgin Media O2客戶受益於公司早前承諾的110億英鎊5G網絡投資計劃，而且可在英國移動網絡市場建立第三個強大的參與者，從而促進競爭。

Virgin Media O2行政總裁Lutz Schuler聲明指，相信與Vodafone的新協議可以解決CMA提出的問題。

CMA將於今年9月18日前，就3英國和Vodafone擬合併完成深入調查（即第二階段調查）。