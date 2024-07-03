永明金融首季APE按年大增4.69倍　增聘代理目標年底達3000人

永明金融行政總裁林嘉言表示，首季業績新造業務首年標準保費(APE)按年增長4.69倍至22.28億元，大幅跑贏市場整體增長57%，行業排名升至第六。值得留意的是，高淨值客戶業務也呈上升趨勢，首年保費一千萬元或以上的保單佔總保額比例，由去年第四季18.6%升至今年首季的25.8%，未來會推動高淨值客戶業務。

未來會推動高淨值客戶業務

他又表示，首季通過經紀渠道錄新造業務首年標準保費16.81億元，按年增近10倍，保險代理人渠道則按年增87%。在岸新造業務為8.7億元，按年升2.25倍。另外，首季客戶人數按年增長3.2%至超過97萬。

林嘉言指出，高端客戶對保險剛性需求大，當股票、樓市及債券不穩定時，保險的長期保證回報對客戶財富配置為重要的一環，令客戶對保險有更大需求，儲蓄及人壽產品較受高端客歡迎。

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推出高端增值服務ECO system

增聘人手計劃方面，林嘉言表示，現時代理團隊約有2500至2600人，期望今年底可達3000人。

永明金融並宣布，推出高端增值服務ECO system，涵蓋身體-力-行三大配套服務範疇，包括與互康集團合作的高端醫療網絡，客戶可透過健康管理服務平台eSun寶，使用由香港中文大學醫院、港怡醫院和其他香港私家醫院，以及內地私家及三甲公立醫院提供的優質醫療服務。另外，亦為高淨值客戶提供各種專屬高資產增值服務配套轉介等。

永明金融人壽及康健業務總經理楊娟表示，高端增值服務ECO system是永明是針對高淨值客戶群而制定的優質配套服務，進一步完善現有的服務範疇。展望下半年，預期首季將保持季良好的增長勢頭。