財庫局公布公司遷冊制度建議諮詢總結及立法建議

財經事務及庫務局公布香港推行公司遷冊制度建議諮詢總結及立法建議。

財庫局指出，公眾諮詢期間，該局收到20份來自社會各界的意見書，包括商會、專業團體、相關諮詢組織、個別事務所或公司，以及個別公眾人士。

整體而言，回應者一致支持引入公司遷冊機制，便利非香港公司遷冊來港。回應者同意建議可便利非香港公司把註冊地遷至香港，讓其直接受惠於本港穩健的市場環境以及清晰透明的規管制度。回應者希望可盡快落實機制，並就立法建議的各個範疇，包括政策框架、資格準則和申請文件、税務安排及對運作的影響等提供精闢務實的意見。

該局考慮收到的意見後，擬備了最新的立法建議，內容包括：政策框架；資格準則；申請、過渡性税務事宜；其他法例修訂；維護國家安全；下一步工作，財庫局已根據最新立法建議著手草擬修訂條例草案以提交立法會審議，並期望社會各界繼續支持推展此項立法建議。

財庫局補充，擬議公司遷冊制度可讓遷冊來港的公司保留法律實體身分，令公司業務得以持續運作，同時減省複雜昂貴的司法程序。該局相信吸引公司遷冊來港，不單會令本港專業服務(例如審計、會計和法律服務)的需求增加，經遷冊公司也可能會把部分業務移師香港，帶來更多投資和工作機會。