平保以股代息增持陸控至56.8%　提要約每股8.8元較周三收市低28%

陸控（6623）於周三（3日）勁升26.3%，收市報12.3元。收市後大股東平保（2318）及陸控發公告，指出平保旗下兩間子公司選擇以股代息方式，收取由陸控派發的特別息，促使平保兩家子公司對陸控持股由41.4%增至56.8%，須按《收購守則》規則提出強制性全面收購。惟平保明言無意對陸控私有化。



在今年3月宣布派發特別息每股1.21美元。平保（2318）及陸控於周三（3日）發公告，指平保旗下兩間子公司選擇以股代息，促使平保兩家子公司對陸控持股由41.4%增至56.8%，須按《收購守則》規則提出強制性全面收購。惟平保明言無意對陸控私有化。

要約價1.127美元

據公告，陸控亦因今次控股股東持股比例增加，將成為平保的間接非全資子公司且陸控集團的財務業績將併入平保的合併財務報表。平保提出現金要約每股陸控股份1.127美元（約8.8元），每股ADR現金要約2.254美元（約17.6元）。

據公告，平保無意私有化陸控且認為不存在私有化陸金所的合理可能性，並有意維持陸控股份於聯交所及陸金所美國存託股份於紐交所的上市。平保無意於陸控要約交割後動用任何權力強制收購任何發行在外的陸控股份。

陸控ADR收市報2.95美元，升3.51%，盤後卻跌3.39%至2.85美元。