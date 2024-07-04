雙向開放、深度交融 2024深圳(羅湖)香港經貿合作交流會順利舉辦

7月3日上午，由深圳市羅湖區人民政府主辦、羅湖深港現代商貿業升級發展區指揮部承辦，香港投資推廣署、香港貿易發展局支持的「2024深圳（羅湖）—香港經貿合作交流會」在香港麗晶酒店成功舉行。



香港商務及經濟發展局副局長陳百里，中共深圳市羅湖區委書記范德繁等領導出席活動。香港特區政府官員、港區全國人大代表、港區全國政協委員、香港立法會議員、香港各大商協會代表、香港相關專業機構代表，及兩地企業家、專家學者等共聚一堂、共謀發展。

此次交流會聚焦「雙向開放、深度交融」，旨在為兩地企業交流、交往、交融，搭建對話平台，拓寬合作領域，提高合作層次，促進互利共贏。這也是羅湖區組織轄區企業「走出去」，為企業「出海」架橋鋪路，為企業發展海外市場，乃至全球產業鏈、供應鏈提供發展動力，為兩地企業家「雙向奔赴」創造機遇的具體舉措。

羅湖始終心繫企業，服務企業，説明企業找市場、找資金、找空間，努力為企業發展營造最好環境。會上，深港雙方全面推介了各自優質營商政策和發展環境，兩地的政界代表、專家學者、企業高層等現場洽談交流，7個優質項目簽約落地，促成深港商貿、科創、人才等各大領域深化合作。

「一直以來，黨中央高度關心重視香港、深圳發展，把兩地同步納入了粵港澳大灣區規劃，賦予深圳社會主義先行示範區的定位，香港也提出了『八大中心』建設目標，推出了北部都會區建設規劃，這些重大戰略的實施，為兩地高品質發展提供了強勁動力。深港『雙向開放、深度交融』是大勢所趨。我們真誠希望朋友們來羅湖體驗獨具魅力的人文底蘊，深入交流合作，一起描繪未來的藍圖！」羅湖區委書記范德繁表示。

「香港是羅湖最大的外資來源地，也是羅湖企業走出去在海外拓展市場的首選平台。在一國兩制下，香港擁有背靠祖國聯通世界的獨特優勢，作為國際金融中心、貿易中心、航運中心，香港的人流、物流、資金流、信息流可以自由流動。香港要融入國家發展大局，做好『引進來』『走出去』的雙向平台角色。」香港商務及經濟發展局副局長陳百里表示。

【1】誠意滿懷 搭建兩地交流合作平台

2023年初，隨著深港全面恢復通關，作為內地與香港交流的「橋頭堡」，羅湖與香港兩地人流、物流、資金流、信息流再次加速流動。

去年2月，羅湖在通關後首次赴港舉行經貿合作交流會，並在活動現場釋放出多項重磅利好信息，攜手香港在多領域簽訂合作備忘錄，兩地在更寬領域、更深層次、更高水準推進合作。

時隔一年多，羅湖與香港再次「緊密攜手」。本次大會現場，深港兩地誠意滿滿，搭建起經貿交流合作的橋樑。

「近年來，羅湖正式提出了打造『三力三區』的產業發展定位。這既是契合羅湖發展實際，羅湖也是服務香港的最佳選擇。」活動現場，羅湖區委常委、區委（政府）辦主任賴建華向嘉賓詳細介紹了羅湖的優勢和服務。圍繞產業政策、人才政策、港人港企服務等方面，賴建華用資料、圖表、案例等，讓現場嘉賓感受到羅湖高品質發展的魅力、活力與潛力，展望羅湖與香港深化合作的新階段、新發展、新機遇。

香港投資推廣署助理署長吳國才則從香港的國際金融、航運、貿易中心地位，講到自由開放規範的營商環境，從香港強大的金融和資本市場，講到積極發展成為國際創新和科技中心的核心優勢和戰略藍圖，充分展現了香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和積極融入國家發展大局、深化開展深港深度協同合作的決心和意願。

現場，來自羅湖和香港的企業家們深入交流、碰撞，對進一步了解兩地的產業政策、發展環境表達了濃厚興趣。中歐創新醫藥與健康研究中心總經理於邱黎陽表示，深港在生物醫藥和大健康領域的合作機會非常多，希望通過今天的交流會，可以與香港科學界尤其是技術轉化這一關鍵環節的同行多多交流，吸引更多香港的生物醫藥企業走向內地，同時助力更多國內的先進生物醫藥企業走向海外。

【2】深入交流 釋放深化合作強烈信號

本次經貿合作交流活動吸引深港兩地業界高度關注、反響熱烈，釋放出共同做好深化深港合作這篇「大文章」的強烈信號。

在交流對話環節，兩地的專家學者、企業家代表圍繞產業協同發展、生物醫藥科學、北部都會區規劃建設等領域分享經驗和收穫，他們紛紛表示兩地深化合作未來可期！

香港特別行政區特首政策組專家組成員張量童就推動深港口岸經濟發展進行了深入解讀，他表示，深港合作要有載體，作為坐擁三大口岸的羅湖，在對接北部都會區建設方面有很大的優勢，要推動制度、產業等方面的深度連結，進而帶動資金、人才等的雙向流動。

「我們正在羅湖口岸深圳火車站上蓋建設全囯首家口岸綜合性醫院，一方面為更多的北上港人提供更全面的醫療服務，另一方面建立『香港名醫中心』。」港區全國人大代表、香港立法會議員、香港希瑪集團主席林順潮對投資羅湖期待滿滿。他表示，將利用羅湖口岸優越的地理位置吸引香港名醫在羅湖提供高端的港式醫療服務，讓市民在家門口即可享受港式醫療服務。

「投資香港就是投資全球！」深圳市建築裝飾（集團）有限公司董事長吳富貴則對公司未來在香港的發展充滿信心。「香港是全球金融中心，更是中西方文化多元文化薈萃交融和全球優秀人才競相追逐之地。未來，隨著粵港澳大灣區融合發展的優勢日益凸顯，深圳香港的交流合作也將更加緊密」。

「羅湖區是深港合作的先鋒城區，這裡不僅有顯著的區位優勢，且商貿服務業發展得很好。」銀迅集團董事長莊紫祥表示，公司響應羅湖區建設服務強區號召，未來將在金融科技、人工智慧等領域尋求更多合作空間。

「羅湖與香港只有一河之隔，很多港人到深圳的首站就是羅湖，而且羅湖的產業佈局與香港要做的一些方向很相近，合作基礎很好。」團結香港基金副總裁水志偉對羅湖的交通便利度和服務業的蓬勃發展表示肯定，他建議未來可以在生命科學、貿易、金融方面有更進一步的合作。

【3】重磅簽約 7大優質項目加速落地

會上，粵港澳合夥聯營（羅湖）律師事務所、深港家族辦公室服務中心戰略合作、羅湖深港現代商貿業升級發展區指揮部與創智薈國際產業投資發展有限公司戰略合作協定、羅湖深港現代商貿業升級發展區指揮部與香港國際創科產業園有限公司戰略合作協議及戰略合作框架協議、深圳市羅湖區教育局與香港教育大學共同建設教育創新實踐及科研基地合作備忘錄、深圳市羅湖區人民政府與港灣教育發展有限公司戰略合作等7個優質項目現場簽約落地香港和羅湖。

未來，這些項目將有效助力香港北部都會區和羅湖“三力三區”建設，推動深港更寬領域、更深層次、更高水準務實合作。

深圳市政協委員、北部都會區諮詢委員會委員、香港「一國兩制」研究中心總監、全國港澳研究會理事方舟表示，搭建深港政企交流合作平台很有意義，羅湖作為與香港聯繫最悠久、最密切的區域之一，未來可以開展包括制度創新在內的更多合作。「特別是香港北部都會區將打造圍繞口岸的經濟樞紐和交通樞紐，羅湖和香港將有非常大的合作潛力。」

當下，羅湖正聚焦「消費、深港、現代服務業」三大重點領域，全力打造「三力三區」的產業發展定位——具有世界潮流引領力的國際消費中心核心區、具有全球資源配置力的深港融合發展先行區、具有國際市場輻射力的現代服務業集聚示範區。

而香港作為國際金融中心，是全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心；同時香港是國際商貿中心，是全球最自由經濟體之一，為企業提供了廣闊的市場空間。在香港特區政府發佈的《北部都會區行動綱領2023》中，更明確提出建設與羅湖交相呼應的「口岸商貿及產業區」。

一河連深港，攜手向未來。此次經貿交流會的成功舉辦，為深港兩地企業找市場、找投資提供了對話交流的平台，也將推動深港開展新一輪務實合作，釋放深度交融的更強信心。

(資料及相片由客戶提供)