滙豐德國財富管理業務　傳法巴及瑞銀感興趣　交易估值達6億歐元

滙豐（0005）早前傳出有意放售德國多項業務，有報道指法巴及瑞銀均對滙豐在德國財富管理業務感興趣，又指出瑞士盛寶亦對有關業務進行研究。該業務交易估值介乎3億至6億歐元。



報道引述知情人士稱，滙豐渴望為擁有約260億歐元資產的財富管理部門尋找一個擁有全球品牌並在德國也有業務的買家。知情人士表示，畢馬威正助滙豐進行該項資產出售。

與此同時，消息指滙豐正與美國銀行就可能剝離其德國基金管理業務Inka進行合作。Inka目前正與滙豐的德國托管業務一同向潛在買家推介，兩者售價可能達到數億歐元。知情人士稱道富集團和Universal Investment是一直在研究這些資產的潛在競購者。

滙豐稱尚未作最終決定

滙豐發言人表示，該行正評估德國財富管理、基金管理和托管業務，尚未作出最終決定。

滙豐此前傳正考慮出售位於德國的多項業務，包括財富管理、託管及基金管理部門。主席杜嘉祺（Mark Tucker）4月初在港出席滙豐香港股東非正式會議回應股東質詢時稱，這只是流言或媒體推測，集團並沒有作出公布。

日前傳出荷銀與滙豐接近達成協議

日前德國財經報章《Boersenzeiturg》報道，荷銀就收購滙豐德國財富管理業務Trinkaus and Burkhardt，接近達成協議，或在兩至三周內有公布。

此外《路透》引述消息報道，滙豐正進一步調整德國業務，道富、法國巴黎銀行及東方匯理，或有意競購滙豐在德國的基金管理部門INKA及信託業務。