數碼港︰數碼轉型支援先導計劃　已接受餐飲零售業中小企申請

數碼港表示，獲政府撥款5億元推行「數碼轉型支援先導計劃」，現已全面接受本地餐飲業及零售業中小企申請「電子支付系統及店面銷售」、「線上推廣」及「客戶管理及優惠系統」三個類別的數碼科技方案組合。每家合資格及獲批中小企最多可獲資助項目總開支的50%或5萬元，以較低者為準。數碼港今日連同其中20家獲納入計劃的方案供應商舉行「數碼科技方案展示日」，讓餐飲業及零售業中小企即場與方案供應商交流，攜手推動數碼轉型。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，中小企是本港經濟的中流砥柱，推動他們進行數碼轉型為香港數字經濟發展的關鍵因素之一。今次政府撥款5億元，為餐飲業及零售業中小企提供針對性的支援及誘因，目的是協助他們盡快啟動數碼轉型，透過增設電子支付、數碼推廣及客戶優惠平台等數碼方案，以減低營運成本、吸納新顧客，強化競爭力。

計劃針對中小企進行數碼轉型的三大痛點，包括在選擇數碼科技方案及供應商時遇上困難、缺乏技術人員或相關科技知識、或資金有限，以1:1配對模式提供資助，協助中小企應用現成的基礎數碼科技方案，善用科技減低成本及增加效率，加強競爭力。

計劃現提供來自60家方案供應商、逾280個方案組合予餐飲業及零售業中小企選擇，並會繼續增加合適的方案組合，為他們提供更多的選擇。