聯科集團中標負面新聞監測系統　金管局︰旨在將監管流程自動化

金管局負面新聞監測系統由聯科集團中標。該局指出，去年8月開始進行招標，希望尋找合作夥伴開發「負面新聞監測方案開發及實施項目」(Development and Implementation of a Negative News Monitoring solution)，政府最新公告顯示，聯科集團中標，合約價值470萬元。

金管局表示，項目為期約兩年，旨在建立監測系統將監管流程自動化，以履行《銀行業條例》訂明有關審慎監管及操守監管的職能，維持銀行體系穩定，同時為「金融科技2025」策略中所提到的重點項目，利用監管科技，提升監管效率、成效和前瞻性。

去年有歐美銀行倒閉，負面消息的快速傳播是催化劑，在國際層面亦有廣泛討論，金管局稱，新項目有助該局進一步提升監察銀行體系風險的能力。

金管局續稱，該局自2019年一直致力落實監管科技（Suptech）計劃，其中包括輿情分析項目開發和實施。該項目利用自然語言處理技術（Natural Language Processing），協助金管局在大量媒體資訊中識別與監管相關的資料，例如銀行業務操作風險 、流動性風險或違規銷售等，並加以分類，以適時作出跟進。