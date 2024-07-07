下半年美股是牛是熊　還在美聯儲一念之間｜伽羅華

從上周三聯邦公開市場委員會（FOMC）披露的會議紀錄，通脹正朝向2%目標的方向前進，但仍未有足夠數據讓FOMC成員放心開始減息，但6月就業和薪資增長放緩，失業率上升至2021年底以來最高水平，市場對今年減息的憧憬又再火熱起來。

在絕大多數情況下，投資者是非理性，他們傾向選擇性解讀數據，來強化既定的投資策略。事實上，如果標指要上望7,000點大關，單靠AI概念並不足夠，眼下「炒減息」是最順水拈來，與AI概念形成「雙鬼拍門」，才能延續美股於大選年的強勢。講開又講，筆者今年都低估了美股瘋牛的力量，美國經濟表現較想像中更強勢，如果今年並非大選年，這樣的牛市能否持續那麼久成為不少人的疑問。

美國勞工統計局發佈的數據顯示，6月非農就業人口增加20.6萬人，4月和5月合計則向下修正11.1萬人，接受彭博調查的經濟學家對6月的預測中位數值為增加19萬人。上季勞動力市場的降溫程度超出預期，數據與顯示今年職位空缺急劇下降和首次申領失業救濟人數上升的其他報告都蘊含同一信息，就是就業市場並不過熱。

美國5月消費物價指數(CPI)按年飆升8.6%，再創40年來新高，開始有大行估計美聯儲將加大加息力度。

美元獨強 全球貨幣廣受衝擊

今年6月美國失業率升至4.1%，為2021年11月以來最高值，同時平均時薪的升幅也出現降溫，美國6月非農數據公布後，10年美債收益率回軟至4.277%，同時美匯指數軟至104.88，部分市場人士解讀為數據給了美聯儲更多理由於未來數月開始減息。

美匯指數曾於6月底見106高位，美元強勢對蘊釀再減息的歐元構成強大壓力，一度低見1.07，對亞洲貨幣衝擊更大，日圓匯價幾貼近1美元兌162，離岸人民幣更低見1美元兌7.31，此時炒減息的憧憬給了非美元貨幣喘息機會，歐元兌美元回穩至1.0836，日圓於1美元兌160.72靠穩。

大體來說，6月份就業報告透露了喜憂參半的信息，它告訴我們美國經濟正在降溫，這反映於就業市場的招聘數據，失業率上升，時薪升幅放慢，但這些都不足以說明美國經濟出了問題。

雖然美聯儲主席鮑威爾一再表示美國通脹是「暫時的」，但大家都很清楚通脹問題是美國經濟的最大痛點。

通脹要達2%目標 長路仍然漫漫

除了一些極端情況外，通脹是美聯儲啟動減息按紐最重要的考慮，該局最看重的是個人消費支出（PCE）物價指數，5月為2.6%，疫情期間高位為7.1%，無疑是朝向2%目標的正確方向，紐約F聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）卻認為，要達到2%的通脹目標還有長路要走。

中性利率是指長期平衡經濟的最佳利率，當中性利率較官方利率為高，意味貨幣政策需要收緊，以抑制經濟，反之便是放鬆刺激經濟，美國前財長薩默斯月前曾預估美國中性利率約為4.5厘，遠高於今年3月聯儲局預估的2.6厘。

不過，威廉斯認為，以現有數據，暫時難以確定中性利率的實際水平，而且讓中性利率大幅上調的理由尚未滿足兩項重要考驗，分別是疫情前人口和生產力的增長，這兩項因素在過去數十年一直推動中性利率下降的力量。

聯儲成員對美息走向 看法分歧

威廉斯言論屬於維持美息不變的中間派，除非調整通脹目標，否則美聯儲很難短期內減息，但大家對中性利率水平有爭議，加息機會更難有共識。美聯儲於上周五在提交《國會貨幣政策報告》中稱，「去年通脹顯著緩解，今年迄今進一步小幅下降」，並指出在住宅服務等關鍵領域的價格升幅遲早恢復至疫情前水平。

主席鮑威爾即將於本周二和周三進行國會聽證，預計將聚焦在聯準會進入敏感選舉季的貨幣政策計劃，而本周四將公布最新通脹數據。鮑威爾與美聯儲同僚此前一直強調，何時減息完全依據經濟形勢，與11月大選無關。

根據FedWatch數據，市場認為7月美國議息維持不變的機率仍達92.2%，但9月減息機會增至72%，至12月前減兩次息的機會增至81%，較之前主流意見認為今年只減一次息機會有所增加。然而，即使周四的最新通脹數據稍為利好，但9月減息機會也不大，雖然美聯儲一直強調何時減息與大選無關，但該局的貨幣政策要看經濟形勢，便很難說與大選有關，共和民主兩黨選情也是與美國經濟表現高度契合。

2017年5月30日，在台北舉行的年度Computex電腦展覽會上可以看到Nvidia公司的標誌。（Reuters）

Nvidia被降級 其他科技巨頭攝位撐美股

上半年AI概念成為美股牛市最重要的推手，AI晶片龍頭Nvidia今年股價暴升154%，成為標指成份股中表現第二好的股票，僅次於美超微（SMCI），近日有New Street Research分析師Pierre Ferragu下調Nvidia評級至中立，認為其股價已「充份反映估值」，暫時沒有上升空間，可能要在2025年或以後才會出現先前大升的勢頭，上周五報125.83美元，較高位136.33美元低8%，雖然說Nvidia升勢完結可能看得太淡，但該股股價應該需要時間整固消化。

Nvidia股價回軟，但其他科技巨頭表現省鏡，受憧憬減息刺激，微軟、蘋果公司、谷歌母企Alphabet、Meta等股價均創新高，推動標指和納指再創歷史新高，以全周計，標指升2%，收報39,375，向四萬關進發，過去5周有4周上升，納指和道指分別升3.5%及0.7%，收報18,352和5,567。

近兩年美股牛氣沖天，有機構開始擔心美股高處不勝寒，有暴跌風險，近日高盛、摩根大通紛紛唱空美股，BCA Research首席全球策略師Peter Berezin近日將標指今年目標下調至3,750點，低於摩通4,200點的預測，為最看淡標指目標的華爾街大行，但另邊廂的一些經濟學家預言，基於AI技術發展的樂觀情緒，標指可於2025年叩關7,000點，當美股位高勢危，美息對美股將有關鍵性影響，是牛是熊便要看美聯儲諸君一念之間。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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