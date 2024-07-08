調查｜逾3成香港投資者視美國資產為投資首選　次選為全球市場

富達國際《2024年亞太區投資者調查》顯示，由於近年定期存款等現金資產提供高於過去十多年的息率，普遍亞太區投資者將48%資產配置在活期存款及定期存款。可是減息周前有機會在未來6至12個月展開，投資者對現金資產熱情逐步減卻，股票漸成為投資者踏入下個周期首選。



富達國際指出亞太區投資者正開始轉向偏好風險模式，計劃減持現金並轉投其他投資產品，其中53%區內投資者增加股票投資。有49%香港投資者增加股票投資，低於台灣（61%）﹑新加坡（60%）及澳洲（59%）。但61%香港投資者計劃投資於可提供收益的資產，與亞太區平均（64%）相約。其中台灣（74%）﹑澳洲（73%）及新加坡（72%）投資者特別重視收益。

在資產配置方面，香港投資者首選美國資產（32%），與亞太區整體選擇（34%）相約。香港投資者第二配置偏好是全球（29%）﹑第三為亞洲（日本除外）（26%）。

近4成投資者目標投資年期逾5年

問及投資目標，過半數（58%）亞太區投資者表示首重長期積累資本，超過四分之一（27%）著重定期收益。投資期方面，37%亞太區投資者的目標投資期為5年以上，17%目標3至5年，只有5%目標少於6個月。無論投資目標或年期為何，普遍期望年回報可達8%，其中以台灣和澳洲投資者的期望較高，期望的回報率分別為9.5%和8.8%。