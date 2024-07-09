瑞銀︰港樓市下半年料續跌5%　H股有高單位數上行空間

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華股票主管李智穎表示，本港樓市早前撤辣後經歷反彈，但近月已有所放緩，相信主要由於息口仍維持高位，供應仍屬充裕，新盤價格有所折讓，令市場氣氛偏弱，預計下半年住宅樓價仍有5%的下行空間。美國下半年料減息，香港是否跟隨具備不確定性，過往一般都不會即時跟隨及幅度也不會跟足。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華股票主管李智穎。﹙蘇煒然攝﹚

槓鈴策略投資增長及價值股

李智穎又指出，相較住宅樓市，更擔憂本港寫字樓情況，甲級寫字樓空置率目前已高於1998及科網股爆破時期，因為新的供應不斷增加，預計需要待至2025年或之後，該市場才會有所穩定。

中港股市方面，她預計，下半年H股仍有高單位數的上行區間，但地緣政治風險有較大不確定性，美國大選市場預期前總統特朗普，將有較大機會回朝，或大幅提升關稅，對於中國會帶來較大隱憂。市場對於相關風險已給予定價，但當真正出現，中港股市都會受到牽連。

板塊方面，李智穎建議，以槓鈴策略去在增長及價值之間，進行均衡投資，增長型投資建議包括互聯網平台，還有就是在能源、金融、公共事業及電信板塊。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆。﹙蘇煒然攝﹚

胡一帆料美9月首減息

另外，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，美國聯儲局預計9月啟動首次減息，幅度25點子，12月會再度減息，即今年內共2次減息幅度共50點子，明年料進一步減息100點子。