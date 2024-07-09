恒指公司稱美國大選年及民主黨執政期內　港股歷年平均升22.7%

政治選舉對股市影響時有所聞，其中美國總統選舉更是最牽動人心。恒指公司指出，採用「總統選舉周期理論」類似方法，發現港股及美股有部份類似表現。



恒指公司指出，以1977年以來的四年美國選舉周期（總統任期第1至4年分別代表選舉後年度（Post-election）、中期年度（Mid-term）、選舉前一年度（Pre-election）及選舉年（Election year））對美股（S&P 500）並加入港股（恒指）進行分析。在最近48年期間內，共和黨人和民主黨人當選總統的年份均為24年。有趣的是，美股和港股都有部分相似的表現。 就第1至4年的歷年平均表現而言，美股和港股均表現出相同的趨勢，即第3年表現最佳（兩個市場的表現均為，第3年>第1年>第4年>第2年）。同時可見，港股在第4年，即美國的選舉年歷年平均增幅為14.3%（高於47個完整年度平均增幅的12.5%）。按民主黨及共和黨總統任期劃分的情況下，民主黨總統期內美股和港股平均表現較好，均比共和黨總統期內高約5個百分點。

恒指公司又指出，值得注意的是，2024年和2025年分別是選舉年和選舉後年度。將周期和總統的因素都納入分析，在「美國選舉年和民主黨在任總統」期間，香港股市歷年平均表現為上漲22.7%。而2024年（亦是選舉年和民主黨在任總統）的年度，港股年初至今上漲4.4%，市場普遍對港股今年下半年的表現預期漸轉向樂觀態度。

民主黨人主政 港股有更佳表現

恒指亦表示對於選舉後的年度（第1年），歷史數據顯示，在民主黨人當選總統之下，香港股市（+21%）和美國股市（+18%）的歷年平均表現為共和黨人當選總統期間逾兩倍（圖5）。根據《經濟學人》目前預測（截至今年7月5日），2025年民主黨獲選總統的概率為25%。 對於尋求衡量香港藍籌股表現以及美國大選期間香港股市可能出現進一步重估的投資者來說，恒指將是港股市場指數理想選擇。