恒指全日升461點　美團彈半成　長和系造好、長建揚6%

美國6月份通脹廣泛降溫，增強聯儲局9月開始減息的理據，惟市場趁好消息出貨，重磅科技股成重災區，Nvidia股價挫5.6%，Tesla急滑8.4%收市。



16：10 恒指升461點

恒指升461點，收報18293點，成交1194億元；科指升2.3%，報3782點。

中港地產股炒上，恒地 （0012） 升逾7%，龍湖 （0960） 升逾8%。

阿里巴巴（9988）升近4%，騰訊（0700）升逾3%，美團（3690）升近5%。

長和系造好，長和 （0001） 、長建 （1038） 、長實 （1113） 升逾5%至6%。

14：20 恒指發力升442點

恒指升442點或2.5%，報18274點；科指升2.3%，報3782點。

美國減息預期升溫，地產版塊向好。恒地 （0012） 升8.1％領藍籌；龍湖 （0960） 同揚7.6%。

而表現最弱藍籌為宏橋集團（1378），跌4%；其次為華潤電力（0836），挫2.8%；聯想（0992）則跌2.4%。

13：11 恒生指數午後升384點

恒生指數午後升384點，報18216點。科指升1.95%，報3768點。

美國減息預期升溫下，中港地產股造好，恒地 （0012） 升逾7%，龍湖 （0960） 升近8%。另外，長建 （1038） 升逾6%。

公用股向好，中電 （0002） 升逾1%，煤氣 （0003） 升近4%，電能 （0006） 升逾3%。

快狗打車 （2246） 抽升逾21%，報0.48元。

12：00 恒生指數半日升353點

恒生指數半日升353點，報18185點，成交653.9億元。科指升1.7%，報3760點。

美國減息預期升溫下，中港地產股造好，恒地 （0012） 升近7%，龍湖 （0960） 升近8%。另外，長建 （1038） 升近6%。

阿里巴巴 （9988）升逾3%，美團 （3690）升4%，騰訊 （0700） 升近3%。

10：00 恒指升近400點

恒指升385點，報18217點。科指升1.62%，報3756點。

長建 （1038） 最新升逾6%，破頂高見49.75元。該公司計劃海外第二及額外上市。

美國減息預期升溫，恒地 （0012） 升逾6%，新地 （0016） 、新世界 （0017） 升半成，信置 （0083） 升2%，長實 （1113） 升近4%。

09：21 恒指高開

恒指高開187點，開報18020點，重上18000點，成交29.8億元，科指升1.4%，報3746點。

長建 （1038） 升3%，京東 （9618） 升近5%，阿里巴巴 （9988） 、騰訊 （0700） 升逾1%，美團 （3690） 升逾2%。