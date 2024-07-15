特朗普遭槍擊後　比特幣重上61000美元　共和黨黨綱撐加密貨幣

美國前總統特朗普（Donald Trump）周末競選集會遇刺後，比特幣（Bitcoin）造好，突破6萬美元關口。據Coindesk最新報價，現報61,331美元，過去24小時升幅2.81%，高位見61,373美元。以太幣現報3,276美元，過去24小時升幅2.91%。



比特幣概念股亦向好，OSL集團（0863）升逾4%，新火科技控股（1611）升近4%，藍港互動（8267）升近3%。

比特幣造好，突破6萬美元關口。 (REUTERS)

特朗普早年曾不支持加密貨幣，但最新多次發表支持加密貨幣的言論，共和黨最新黨綱草案更明言「終結對加密貨幣的打壓」，並提到反對推出中央銀行數碼貨幣、捍衛比特幣挖礦權利，以及捍衛數碼資產的托管及交易自由的權利。

渣打銀行外匯和數碼資產研究主管Geoffrey Kendrick分析指，由於特朗普對比特幣監管及挖礦均較拜登友善。隨着特朗普當選的機會率越來越大，預期比特幣在11月大選可升至10萬美元，明年底則有望見20萬美元。