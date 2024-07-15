鄭志剛旗下C資本與Youngtimers達初步意向　獲監管批准後進行合併

新世界（0017）行政總裁鄭志剛有份創立的C資本（C Capital）宣布與瑞士上市投資公司Youngtimers AG達成初步意向，獲得監管機構批准後雙方將進行合併。



Youngtimers AG董事會批准收購於盧森堡註冊的C Capital Acquisition Corp 100%所有權要約，建議交易將於今年9月舉行的Youngtimers臨時股東大會上審批。

Youngtimers臨時股東會今年9月審批交易

C Capital Acquisition Corp持有C資本投資業務全部股權，根據目前規劃條款，交易獲得審批並完成後，Youngtimers AG將正式更名為C Capital AG，其總部會繼續設在瑞士，並將專注於投資東亞的較發達經濟體和部分歐洲地區的私募股權及中小型上市公司股份，而C資本聯合創辦人鄭志剛將擔任C Capital Group的非執行主席。

鄭志剛表示，國際上對增加日本、南韓和台灣市場資本配置的需求不斷增長，而香港亦存在數之不盡的投資機會，很高興能夠將C資本的業務提升到一個新的境界。