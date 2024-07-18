王子尋國際金融中心的故事　揭示香港思想誤區｜刁佬

前一段時間，傳說中嘅中東王子家族辦公室落戶香港，掀起全港市民對香港國際金融中心地位的關注，呢一段時間只聞樓梯響，王子未來行蹤未明，據最新報道唔會落戶香港。不過司長仍然日日高叫口號，希望吸引中東資金及有錢佬來港，無王子都要有油王咁話。

日日想人哋嚟，有無諗過其實香港在伊斯蘭金融的發展未必跟上。刁佬喺馬拉工作過一段時間，當地信奉伊斯蘭教，各項規條嚴明，飲食方面眾所周知唔可以食豬肉，香港周圍都係燒味鋪，掛住香噴噴的叉燒，點心啲蝦餃燒賣同粉果都有豬肉，香港人大部份日日食豬肉，叫人點鍾意你？食唔食豬肉都算，但清真食品（Halal Food）係咪淨係唔食豬肉咁簡單？清真食品係要按照伊斯蘭教規宰殺方式和處理才算合格。如果餐廳食具同把刀都掂過豬肉，點叫人食？

伊斯蘭金融的市場十分廣闊，由於信仰同教義嘅關係，歐美主流銀行及金融機構要競爭伊斯蘭金融市場有一定難度。不過世上無難事，只要你夠窮，創意就出嚟。好似馬來西亞首都吉隆玻的大型酒店集團，如香格里拉等，已經唔再賣豬肉，廚房更以清真標準生產食品。連著名豬肉乾店「我來也」，嘜頭都用雞取代咗原有嘅豬仔嘜頭，所以貧窮限制唔係你嘅想像，只係你嘅做法。

由於信仰同教義嘅關係，歐美主流銀行及金融機構要競爭伊斯蘭金融市場有一定難度。﹙資料圖片﹚。（Reuters）

其實想招呼中東伊斯蘭資金來港，首先我哋真係要清楚明白「伊斯蘭金融」係啲乜？ 因為伊斯蘭金融與傳統國際金融行業分別十分大。刁佬喺度班門弄斧，上網睇咗資料後向大家介紹一下伊斯蘭金融的原則，其實刁佬覺得伊斯蘭金融真係有顛覆性嘅創新思維。

(i)嚴格禁止利息，銀行必須通過股權共擔風險來獲取利潤，而非賺取不平等風險嘅利息。

(ii)風險共擔：借貸雙方共同分擔投資的風險和收益，傳統銀行借款人承擔所有風險，而且仲會落雨收遮。伊斯蘭金融中銀行係真正同共同進退。

(iii)只投資道德及不違反伊斯蘭教義的行業，例如不能投資酒精、賭博、色情和豬肉相關行業。

(iv)交易必須有實物資產或服務支援。貨幣本身不能產生更多的貨幣，意思即是不可「錢滾錢」。

睇到上述四點，如果嚴格執行相信成條華爾街都會執笠。伊斯蘭教嘅銀行同財主應該要點做？單係問呢條問題，已經好多人企喺度。伊斯蘭金融核心精神禁止不勞而獲，銀行儲蓄戶口冇利息收，用「明股實債」又得唔得？買100蚊的股票畀返個一年期120蚊的Put（認沽期權）畀你，實際利息20厘，金融講風險及回報，借錢唔收得利息的規則應該點運行？

政府力拓中東市場，張國鈞（右二）早前便率法律界代表團訪沙特，參與首屆利雅得國際爭議解決周 ，並在沙特阿拉伯利雅得與沙特阿拉伯王國司法部副大臣Najem bin Abdullah al-Zaid博士（右四）會面，了解沙特阿拉伯在處理法庭案件上應用科技的情況。（政府新聞處）

伊斯蘭金融今時今日依然運作暢通，當然有佢哋嘅方法，以下喺網上睇到嘅一啲伊斯蘭金融工具：

利潤分享（Mudarabah）：

金主（稱為“Rab-ul-Mal”）提供資本，另一方提供專業知識和管理（稱為“Mudarib”）的合夥關係。利潤按事先約定的比例分享，但損失由資本提供方承擔，管理方不用承擔任何財務損失，但會因為項目損失而失去其管理報酬。

合資（Musharakah）：

所有合夥人都出資的合夥關係，並按其股權比例分享利潤和損失。所有合夥人都提供資本並按其出資比例分享利潤和損失，而每個合夥人在合資企業中都有投票權和決策權。

成本加成融資（Murabaha）：

銀行購買資產並以預先商定的固定利潤率賣給客戶，客戶分期付款，呢個做法其實就等同分期付款一樣。不過銀行就冇借錢出去，因為資產銀行買入再賣出。

租賃（Ijara）：

銀行購買並將資產租賃給客戶，收取固定租金。資產所有權歸銀行所有。租賃嘅金融。安排好多時候都會出現喺大型基建項目，譬如道路及隧道之中。

伊斯蘭債券（Sukuk）：

Sukuk 是符合伊斯蘭法律的證券，代表對實物資產、使用權或投資的所有權。伊斯蘭債券嘅精神與我們金融市場的商業信託十分類似，債券持有人擁有資產的擁有權，通過合作與管理方進行利潤分配。

伊斯蘭保險（Takaful）：

一種合作系統，參與者向基金池貢獻資金，以覆蓋彼此的損失。

監管框架：

許多國家的伊斯蘭銀行在雙重銀行系統下運作，既遵守傳統銀行監管，又遵守伊斯蘭教法。

監管框架由伊斯蘭學者組成的教法委員會監督操作，以確保符合伊斯蘭法律。伊斯蘭銀行旨在促進金融交易中的公平、透明和道德行為，使其監管下的經濟活動與伊斯蘭價值觀保持一致。

刁佬唔熟悉伊斯蘭金融，不過就上個數點嚟講，確實與現時國際的金融世界非常不同，不過聽落又好似相對公平，而近代一直強調的被動收入，複息效應，以及近乎賭博的對沖槓桿安排等一律被禁止。刁佬相信多元嘅世界應該有更加多的選擇。香港沒有宗教包袱，相信有更寬闊的空間，承載不同的金融產品。想打開伊斯蘭世界市場，我哋必須要清楚佢哋嘅金融規則，香港有咩可以提供畀人？人冇我有，人有我優，只係做到一樣又點樣叫人哋上山下海嚟到香港去投資？唔通喺九龍城寨中整間清真寺就得?

講到尾，無論什麼類型的國際中心都好，多元文化的包容性是國際中心的基礎。淨係見到人哋有錢就想人科水，自己又做好瞭解人哋的需要未？當一個地區思想上仍是有地域限制，只懂服務特定向類型的顧客，極其量只係一個地區性金融中心，而非國際性。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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