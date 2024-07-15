瑞士運動品牌 On 香港旗艦店創紀錄　擴亞太版圖營造創新運動體驗

談到瑞士品牌，多數人的第一印象應該都是精密的腕錶。除了世界著名的時鐘工藝，阿爾卑斯山亦孕育了On這個迅速崛起的高端運動品牌。自2010年成立以來，On 憑著創新的科技工藝和時尚設計，瞬間俘虜來自世界各地的運動愛好者以及時尚潮人，成為炙手可熱的人氣運動品牌。日前，On終於在港開設全港首間大型旗艦店，開業首日隨即創下On大中華區首日銷售紀錄。這間位處於中環核心商業地段H Queen’s、佔地近3,000平方呎的旗艦店，不僅是目前On 在大中華區最大的實體店，亦是品牌在拓展國際市場佈局中的重要一步。



遵循瑞士傳統，搖響森圖姆牛鈴寄予祝賀，亦代表品牌旗艦店正式開幕。

3,000平方呎實體店逆流而上 冀成運動社群聚集地

後疫情時代，更多人開始重視健康和運動，對高品質、功能性強的運動產品需求增加。這使On能逆流而上，在香港黃金地段開設了香港首間On旗艦店，店內設有體驗區，讓顧客能夠全方位沉浸式體驗中認識品牌文化和明星產品。品牌更期望旗艦店不僅只是銷售產品的店鋪，更能成為與顧客建立深度聯繫的平台，為顧客提供全新的運動體驗。

On 亞太區總經理蔡以佳Rebecca︰「我們希望旗艦店可帶來一種沉浸式的零售體驗，讓消費者可以來這裡試穿產品並愛上On！」

回應需求紮根香港 成拓展品牌亞太版圖基地

On亞太區總經理蔡以佳（Rebecca）表示︰「香港作為連接亞洲不同地區及國家的國際大都會，我們非常雀躍能夠在這個充滿活力及無限可能的地方開設門店，是次進軍香港成為品牌的重要里程碑。」早在大約一年前，On團隊就開始來港進行市場考察，「我們看到了香港跑步文化的力量以及跑步社區的活力，香港有許多容易到達且美麗的跑步路線。作為一個跑步基因深植的品牌，我們希望能在香港紮根，向顧客展示我們的品牌。」

On 大中華區線下商業負責人李美娜（Meina）認為，香港市場擁有巨大潛力，品牌的擴展戰略完全符合顧客的需求：「這是我們的全球領導戰略。我們在全球許多國際重點城市，如倫敦、柏林、巴黎，都開設了直營零售店。在疫後復常期間，我們看到了香港市場的巨大需求。」截止目前，On在大中華區開設超過50家門店。繼香港首家旗艦店開幕，品牌將於年底在港再開一家直營零售店，進一步拓展品牌在大中華市場的版圖。

On 大中華區線下商業負責人李美娜 Meina︰「香港擁有良好的街跑與越野跑氛圍，香港有潛力更接近顧客，並從市場獲得反饋。」

連繫與互動 線上線下無縫購物體驗

近年全球消費生態模式正在轉變，消費者不只會在實體店購物，網購也成為了全球大趨勢。On亦不例外，其官網能為客戶提供24/7服務，讓客戶隨時隨地享受購物樂趣，與此同時，On亦不忘其DNA，讓用家尤其是運動員們能有真實的體驗。Rebecca指出：「線上產品遠比能放在實體店的多，但是對於鞋履和服裝，很多人想親身體驗穿上跑鞋走路的感覺，所以我們希望在店內提供這種體驗。」

Rebecca又強調：「這是一種連接和互動。在線下店鋪，可以觸摸體驗，我們的團隊會提供專業介紹，此外還有豐富的運動社群活動。On擁有自己的運動社群，也將與本地優質運動合作夥伴，聯合開展運動體驗，例如用家可以每週來這裡一起跑步，認識新朋友，交流探討跑步心得。我們認為，實體店是一個可以真正幫助On與消費者互動和連接的領域。」

功能與時尚並重 與不同品牌、Influencer合作刷出火花

除了專注於產品舒適性和功能性外，On亦不忘時尚與設計的重要。Rebecca表示：「過去，跑鞋可能只能用來跑步，但現在你希望穿著它去辦公室，然後去Gym，之後再和朋友出去玩。所以消費者希望鞋子能在不同場合穿著，並且在不同場合都一起時尚。我們相信，我們不僅能提供功能性，還能提供設計，讓人們在不同的環境中穿著這雙鞋感到舒適時尚。」

除了品牌自家設計之外，多年來On 不斷與多個國際知名品牌合作，例如，曾與著名時尚品牌 LOEWE 及韓國新興潮牌 PAF 推出聯乘系列，這些合作瞬間在歐美及香港等地火速爆紅，讓更多消費者認識和接觸到 On 的產品。2024年6月，On 亦正式宣布起用「Z 世代代表」、荷里活著名演員 Zendaya 為品牌全球合作伙伴，旋即引起各界注目，為顛覆傳統的新世代高端運動品牌進一步加碼。

開幕當日，旗艦店搶先全球，率先發售限量版Prism系列。

店內展示「網球之神」費達拿（Roger Federer）聯名設計THE ROGER Pro系列的專區，Meina表示日後這個區域將展示不同的特別版項目。

對未來世代承諾 創造可持續世界

環保與可持續性發展是當今企業不可忽視的重要課題。On亦將其視為企業運營的核心理念之一。On香港旗艦店的裝潢簡約，整體色調是溫暖的黃土色，產品展示櫃及鞋履試穿座椅都是循環再造工藝，以木材打造傳遞人類、城市與自然的聯繫，締造令人愉悅的可持續購物環境。而且，On的產品設計注重創新、審美、可持續三大要點，大量使用環保材料製造，把污染及資源浪費減至最低。Rebecca說︰「事實上，我們非常重視如何創造一個可持續的世界。這也是我們思考未來產品和技術的重要元素。」

旗艦店內的裝潢大部份使用環保物料，盡量減少對浪費。

（資料由客戶提供）