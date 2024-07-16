聯儲局主席鮑威爾明言不會辭職　會留任至2026年任期屆滿

聯儲局主席鮑威爾指出並無計劃辭職，並打算工作至2026年任期屆滿。美國共和黨總統候選人特朗普曾經表示，倘若當選，將無意提名鮑威爾繼續擔任聯儲局主席一職。



有部分共和黨內部人士稱，特朗普當選後，鮑威爾可能很快辭職。有媒體報道，特朗普尋求在當選後修訂法例，削弱聯儲局的自主性。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

稱最近3份通脹數據「相當不錯」

另一方面，鮑威爾談及對美國最近通脹走勢看法。他指出當地今年第二季度通脹已經取得更多進展，最近3份通脹數據「相當不錯」，而通脹回落的進展，確實增強了聯邦公開市場委員會（FOMC）對通脹將朝着目標2%進一步回落的信心。

鮑威爾周一在華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington）活動上發表上述講話，稱最近數年來美國經濟表現不俗，就業市場進入更好、更平衡的狀態。

鮑威爾沒有就任何具體的貨幣政策釋放信號，只表示如果聯儲局等到通脹回落到2%才進行減息，那就會等待太久。

戴利稱聯儲局對通脹達標信心增

其他聯儲局官員於周一亦發表言論，其中在今年於FOMC擁有投票權的三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，美國通脹正在下滑，聯儲局越來越有信心通脹可以回落至2%的目標。

戴利出席活動時預期，隨着通脹回落及就業市場放緩，聯儲局將在某個時間減息，以免經濟下行風險過高，但當局仍要等待更多數據，才可以作出利率決策。惟她未有明言何時減息，以及預計的減息次數。

古爾斯比指再收緊利率並無意義

至於在本月議息會議內擁有投票權的美國芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，上周更為溫和的通脹數據令他更有信心，價格壓力正在紓緩，可支持減息，但他拒絕回應儲局應在7月或9月減息。

他接受《華爾街日報》訪問時表示，設定聯邦基金利率在5.25厘至5.5厘時，美國通脹在4%，但現時已降至2.5%，所以實際效果等同收緊貨幣政策。他又認為，當局繼續收緊利率並沒有意義，因為經濟不再面臨過熱的風險，失業率正上升，就業正在降溫，部份消費者的債務欠款也正在上升。

聯儲局線人料8月會議按兵不動

此外有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos稱，鮑威爾的言論並沒有改變局方將在8月會議上、保持政策利率「按兵不動」的預期。

Nick Timiraos指出，聯儲局通常會避免在短期政策決定上令市場感到意外，從這個角度分析，鮑威爾的措辭只會令市場維持相信，當局在8月的會議上將保持利率穩定。