打風不停市9月23日實施　券商如須申請支援措施須於7月29日前申請

港股市場的「打風不停市」安排將於今年9月23日起生效，港交所（0388）旗下不同業務單位於7月15日收市後，向市場參與者發出惡劣天氣交易的市場準備資料，當中指出券商等參與者需要申請支援措施，須於7月29日或之前申請。港交所在8月2日或之前公布申請結果，申請不果或其他參與者須於8月30日或之前，向港交所申報是否準備就緒。



在惡劣天氣交易安排生效後，不論香港懸掛8號風球或以上颱風警告﹑黑色暴雨警告，香港證券及期貨市場包括滬深港通均如常運作。

港交所指出成功申請支援措施的券商，在惡劣天氣警告於早上8時30分已經生效時，若未能履行若干付款責任，毋須支付額外財務成本或被採取紀律行動，包括即日及日終差額及按金款項﹑日終內地結算備付金（MSTD）﹑內地證券結算保證金（MSCD）﹑保證基金供款﹑聯交所買賣及中華通證券交易的款項交收，及其他欠付結算所的付款責任，但必須於緊隨惡劣天氣交易日後的下一個營業日履行相關責任。

另外相關券商在支援計劃期間，香港結算可於緊隨惡劣天氣交易日後的下一個營業日，就合資格結算參與者於惡劣天氣交易日到期的持續淨額交收短倉，豁免進行強制補購，但須於下一個營業日向香港結算補交申請資格。