海事處指6月香港港口貨櫃吞吐量跌8.6%　葵青碼頭吞吐量跌1成

海事處公布最新香港港口貨櫃吞吐量，6月合計按年跌8.6%至110.4萬個標準貨櫃（TEU），其中葵青貨櫃碼頭按年跌9.9%至84.4萬TEU。今年首六個月累計合共按年跌5.4%至673.5萬TEU，其中葵青貨櫃碼頭按年跌6.0%至518.7萬TEU。



至於抵港空貨櫃，據初步數字顯示，6月按年減少11.1%至10.1萬TEU；離港空貨櫃按年跌17.1%至6.8萬TEU；合計空貨櫃按年跌13.6%至16.9萬TEU。

統計處指5月港出口貨量升9.8%

另一方面，政府統計處今日（16日）發表5月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年5月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升9.8%及5.9%。

今年首5個月，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升7.8%及3.2%。

統計處又表示，今年5月商品整體出口價格及進口價格分別上升4.5%及3.4%。首5個月與商品整體出口價格及進口價格分別上升4.3%及4.1%。

貨櫃碼頭。（資料圖片）

5月出口至越南貨量增31.2%

統計處指出今年5月與去年比較，輸往越南（31.2%）、美國（21.3%）及中國內地（內地）（15.8%）的整體出口貨量錄得升幅。另一方面，輸往台灣（-2.6%）及印度（-14.3%）的整體出口貨量則下跌。與此同時，輸往內地（6.5%）、美國（5.9%）、台灣（4.9%）及越南（0.6%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往印度的整體出口價格則下跌1.2%。

今年5月與去年5月比較，來自韓國（48.6%）、新加坡（25.5%）及內地（5.8%）的進口貨量錄得升幅。另一方面，來自日本（-1.0%）及台灣（-7.2%）的進口貨量則下跌。與此同時，來自新加坡（6.7%）、韓國（6.3%）、內地（3.6%）及台灣（2.9%）的進口價格上升。另一方面，來自日本的進口價格則下跌0.1%。