日圓曾升穿5算　YEN太弱日本官員發聲　河野太郎籲央行加息撐匯價

日本官員再次就日圓/日元疲弱發聲，更呼籲日本央行應透過加息以推高日圓匯價。其中有意角競首相的數位大臣河野太郎接受《彭博》電視訪問時指出， 日圓兌美元大幅貶值會產生一系列問題，包括對當地物價通脹帶來影響，又呼籲日央行透過加息為日圓帶來支持之餘，並降低能源與食品價格。



河野太郎指出日圓貶值有利日本出口，可是不少企業在海外擁有生產設施，日圓貶值實際上有日本好處有限。他又表示目前日圓太便宜，有需要讓它返回正常。

近期市場人士揣測日本央行於上周四（11日）及周五（12日）對日圓進行干匯。據日本央行數據及貨幣經紀估算，當局於上周四及周五合共斥資5.64萬億日圓干預匯市。

日本國旗在日本央行總部升起。（路透社）

河野太郎指出東京政府對日圓過度疲弱感到憂慮，又表示美國及日本以相同方式看待問題。

另一方面，《共同社》引述日本財務省負責外匯事務的副大臣神田真人表示，如果投機者導致匯市出現過度波動， 將別無選擇，不得不採取應對措施。他又指當局對干預市場的頻率並無限制。

日圓升幅擴大並曾收復5算，截至下午5時19分，每百日圓兌港元報4.986，升1.01%；美元兌日圓報156.5，跌1.17%。