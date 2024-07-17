長債息見20年低　內地當局據報再出招　包括提示銀行縮短債券久期

內地投資者紛紛湧入長期債券，10年和30年國債殖利率多次跌至約20年低位，惹來官方出手干預。7月初人行透露，已與幾家機構簽訂中長期國債借入協議，可用規模達數千億元，且將視債券市場運行情況，持續借入並賣出國債。

人行部分地方分支機構 傳調研更多轄內銀行債券投資情況

《彭博》最新引消息報道，中國央行部分分支機構正進行新一輪調研，摸底更多轄內商業銀行的債券投資情況。

知情人士稱，中國央行的浙江、江蘇和吉林至少三個省的地方分行已向轄區內的法人金融機構展開調研，內容包括債券投資餘額、槓桿率、持有債券結構等；此次摸底調查意在幫助央行評估如果賣出國債操作可能帶來的潛在市場影響，並為採取進一步防風險的舉措做好相關準備。

人行部分地方分支機構傳調研更多轄內銀行債券投資情況。﹙資料圖片﹚

金監總局部分地方分局 對轄區內金融機構發出控制債券久期警示

另外，國家金融監管總局也開始為狂熱的債市投資降溫。金監總局部分地方分局據悉對轄區內金融機構發出控制債券久期﹙債券持有者收回其全部本金和利息的平均時間﹚的警示。

《彭博》引述知情人士透露，在最近的月度例行檢查中，國家金監總局的地方分支機搆要求部分農村商業銀行縮短債券投資的平均久期，調查包括了債券投資狀況等在內的事項。

知情人士並稱，金監總局調查債券投資久期狀況較為少見，此前中國央行已有類似舉措。

「此舉符合中國央行行長潘功勝上月提到的，監管機構希望糾正小銀行久期風險的想法。」澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬表示，這是給近期長債投機行為降溫的政策應對的一部分，預計未來幾個月2.25%會是10年期國債收益率的下限。