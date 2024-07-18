美國大選｜美銀料大選不確性　或致美股回調5%至10%

美國股市極為強勢，道指首次升穿41000點。不過美銀首席美股策略師及美國量化策略主管Savita Subramanian指出，美國大選的不確定性有機會令美股在未來數個月回調，有可能回調5%至10%。惟同時投資者亦有可能對政治事件對股市的影響過份高估，或許在美國大選期間只會出現反映市波動的VIX指數上揚。



Savita Subramanian指出基於白宮主人有可能出現變動，部份板塊將面對壓力，如醫療保健基於政府合約因素，屆時不論哪個政黨上場亦會受影響。不過若共和黨上場綠色能源行業或受影響，若民主黨繼續執政科技行業便可能承受額外監管風險，同時規模較細的地區銀行亦因更嚴格監管審查而面臨風險。

惟美銀仍對美國經濟前景感到樂觀，就算當地經濟已降溫但仍強勁。

美銀未有將標普指數目標下調，Savita Subramanian認為應跨越選舉的不確定，然後才評估標普指數，特別是大型股強勢仍持續的話。該行亦指出並非所有科技股估值過高，部份「美股七雄」已被視為價值股，因在增長同時具有回報資本能力，下一個重要買家或來自尋求收入投資者。

美銀指出目前倉位偏好逆周期﹑傾向增長﹑傾向科技投資，持續板塊輪動機會亦大。