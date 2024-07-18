三中全會公報　通過進一步全面深化改革　推進中國式現代化決定

《新華社》報道，中共二十屆三中會今日（18日）閉幕，會議審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革﹑推進中國式現代化的決定》。



《會議公報》指出，會議由中央政治局主持，中央委員會總書記習近平作出重要講話。全會聽取並討論了習近平受中央政治局委託所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革﹑推進中國式現代化的決定》。習近平就《決定（討論稿）向全會作了說明。

進一步全面深化改革

全會指出，進一步全面深化改革的總目標是繼續改善和發展中國特色社會主義制度，並推動國家治理體系和治理能力現代化。到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。聚焦建構高水平社會主義市場經濟體制，聚焦發展全過程人民民主，聚焦於建設社會主義文化強國，聚焦提升人民生活品質，聚焦建設美麗中國，聚焦建設更高水平平安中國，聚焦提升黨的領導水平和長期執政能力，繼續把改革推向前進。到2029年中華人民共和國成立80周年時，完成本決定提出的改革任務。

全會強調，黨的領導是進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化的根本保證。必須深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，保持以黨的自我革命引領社會革命的高度自覺，堅持用改革精神和嚴謹的標準管黨治黨，完善黨的自我革命製度規範體系，不斷推進黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，確保黨始終成為中國特色社會主義事業的強大領導核心。要堅持黨中央對進一步全面深化改革的集中統一領導，深化黨的建設制度改革，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，以釘釘子精神抓好改革落實。

落實防範化解房地產等域風險

全會分析了當前形勢和任務，強調堅定不移實現全年經濟社會發展目標。要依照黨中央關於經濟工作的決策部署，落實好宏觀政策，積極擴大國內需求，因地制宜發展新質生產力，加快培育外貿新動能，紮實推進綠色低碳發展，切實保障和改善民生，鞏固拓展脫貧攻堅成果。要總結評估「十四五」規劃落實狀況，切實搞好「十五五」規劃前期規劃工作。

全會指出，要統籌好發展與安全，落實防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措，嚴格落實安全生產責任，完善自然災害特別是洪澇災害監測、防控措施，織密社會安全風險防治網，實際維護社會穩定。要加強輿論引導，有效防範化解意識形態風險。要有效應對外部風險挑戰，引領全球治理，主動塑造有利外部環境。