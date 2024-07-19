三中全會｜中央政策研究室指會議通過深化改革決定　涉300項舉措

中共第二十屆三中全會在周四（18日）閉幕，今日（19日）中共中央講解三中全會精神。中央政策研究室副主任唐方裕表示，會議審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，該決定提出300多項重要改革舉措，涉及體制、機制、制度層面的內容，包括完善和提升過去改革舉措，並根據實踐需要和試點探索新提出的改革舉措。



唐方裕表示，該決定共15個部分、60條，分三大板塊。他表示，三個板塊分別為總論，闡述進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義和總體要求。在分論部分，就以經濟體制改革為牽引，全面部署各領域各方面的改革。至於第三板塊，主要提及加強黨對改革的領導、深化黨的建設制度改革。

唐方裕表示，推進中國式現代化面臨很多複雜矛盾和問題，必須克服種種困難和阻力，需要通過進一步全面深化改革，推動生產關係和生產力，上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應。

韓文秀稱《決定》穩步擴大制度型開放

中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀解讀介紹三中全會精神，他指出，《決定》要求主動對接國際高標準經貿規則，穩步擴大制度型開放，建設更高水平開放型經濟新體制。要擴大對最不發達國家單邊開放，擴大自主開放，有序擴大商品市場、服務市場、資本市場、勞務市場等對外開放，完善境外人員入境生活便利制度，統籌推進重大標志性工程和「小而美」民生項目，高質量共建「一帶一路」，讓中國大市場成為世界大機遇。

加快建設高標準市場體系是一項重大改革任務。《決定》明確了三方面關鍵改革舉措：一是構建全國統一大市場，包括構建全國一體化技術和數據市場，統一招標投標和公共資源交易平台體系，一體銜接的流通規則和標准，全國統一電力市場等。二是推進要素市場化改革，健全勞動、資本、土地、知識、技術、管理、數據等要素市場制度和規則。三是完善市場經濟基礎制度，包括完善產權保護、信息披露、市場准入、破產退出、信用監管等制度。

《決定》特別提出，防止和糾正利用行政、刑事手段干預經濟糾紛，對侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為實行同責同罪同罰。