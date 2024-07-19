本地及非本地企業數目同創新高　財庫局稱顯示港營商環境優越

本地及非本地註冊公司數目同創新高。公司註冊處公布，今年上半年新成立的本地公司總數為6.67萬間。截至6月底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數達144.09萬間，數字創歷史新高。



上半年，共有501間非香港公司在香港新設立營業地點並根據《公司條例》註冊。截至6月底，註冊非香港公司的總數近1.5萬間，亦是歷史新高。交付登記的公司財產押記數目為5,721宗，而在同期交付登記的償付及解除財產押記通知書數目則為8,808份。

就有關現象，財經事務及庫務局表示，這充分顯示香港優越的營商環境，是海內外及本地企業發展業務的理想地點，亦證明香港的經濟環境繼續穩步上揚，在不同領域持續發展，百花齊放。

財庫局在社交平台稱，香港去年管理的資產規模增長至超過31萬億元，淨資金流入接近3,900億元，按年大增超過3.4倍。開放式基金型公司（OFC）及有限合夥基金（LPF）的數字亦持續增長。截至6月底，香港共有844個LPF及371間OFC，按年增加32%及1.44倍，足見基金業的發展勢頭強勁。

財庫局表示，要積極把握機遇，也要勇於面對挑戰。當局留意到今年6月的強制公司清盤案及破產案統計中，有些數字較以往有所上升。但必須緊記，在「一國兩制」下，香港有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，令本港憑着「超級聯繫人」和「超級增值人」這無可比擬的角色，拼經濟、謀發展。局方會繼續與金融監管機構和業界緊密合作，採取多管齊下措施推動金融業持續發展，擦亮香港國際金融中心的「金字招牌」。

6月個人破產申請宗數按月跌19%

另一方面，破產管理局公布最新數據，6月份，個人破產呈請為702宗，按月跌19.4%，按年升9.52%；強制清盤呈請為68宗，按月升11.48%，按年升17.24%。

期內，法庭發出接管令或破產令共666宗，按月升6.73%，按年升22.43%。法庭發出清盤令數量為34宗，按月跌20.93%，按年則增13.33%。