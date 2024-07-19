三中全會｜政策制定者要捍衛增長目標　專家料下半年政策更擴張性

中共二十大三中全會已於周四（18日）閉幕，並公布三中全會公布。《彭博》報道，「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，這個語義模糊的口號通常被解讀為更重視經濟增長質量，而非絕對速度。



渣打中國宏觀策略主管劉潔指出，內地將高質量增長放在重要位置，這反映當局可能容忍經濟增速在一段時期內溫和放緩，短期內實施強力刺激措施的門檻仍然很高。

當局通常在三中全會結束後數天發布更詳細報告。本月較後時間會舉行政治局會議，多會觸及當年經濟問題，更具體政策或會出自該會議。

公報中的確提到「積極擴大國內需求」，但這屬於「當前」形勢和任務。此外當局還強調堅定不移實現全年經濟社會發展目標，此前公布的全年經濟增長目標約為5%。

麥格理的Larry Hu等經濟學家表示，這是30年來第三次在全會上提到短期經濟目標，先前兩次分別在1998年和2008年，當時經濟增長也面臨「巨大壓力」。 因此，隨著政策制定者必須捍衛年度增長目標，政策立場將在2024年下半年變得更加擴張。

公報或欠缺市場預期的重點

世界大型企業聯合會中國中心主任Alfredo Montufar-Helu表示，公報的範圍涵蓋從經濟到政治、社會問題的方方面面，反映了中國面臨的複雜挑戰。

但他認為，遺憾的一點是，在着手應對每個挑戰的過程中，公報內容缺乏市場預期的重點，結構性問題削弱了消費者信心，阻礙中國向更可持續的發展模式轉型。