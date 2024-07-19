三中全會｜瑞銀料內地對外開放可降美徵關稅　及科技限制影響

中共二十大三中全會已於周四（18日）閉幕，會議明確提出要堅持對外開放的基本國策。瑞銀認為，擴大對外開放對未來的中國經濟增長至關重要，有助減少未來美國可能加徵關稅對中國經濟的拖累，也有助降低美國對華科技限制的負面影響。



瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，三中全會公報內容與政府近期出台的政策和領導層講話精神基本一致，新的措詞和提法不多，重申到2035年基本實現社會主義現代化的長期目標，意味未來10年平穩的經濟增長依然十分重要。

中共二十屆三中全會。（影片截圖）

或加快《民營經濟促進法》立法進程

瑞銀稱，會議重申要「毫不動搖」鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的長期承諾，並特別提出要保證國企和非國企依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。該行認為，政府可能會加快推進《民營經濟促進法》立法進程，推動構建全國統一大市場，這將有助於提振投資者信心。

瑞銀預計，政府將出台全面推動高質量發展和新質生產力的框架性文件和規劃，在財政稅收、貨幣信貸和產業政策方面出台具體的支持措施，進一步提高整體研發、教育和人才培訓支出，並加大對「卡脖子」瓶頸領域的資源投入尋求更多突破和自立自強。

料部份大城市將取消大部份戶籍限制

瑞銀預計，未來幾年戶籍和土地市場改革將取得更多進展。除個別一線城市外，大部分大城市應會取消大部分的戶籍限制，進一步縮小戶籍人口與常住人口城鎮化率的差距。此外，預計財政轉移支付和土地供應會與新型城鎮化進程更為緊密相關；土地制度改革取得更多進展，推進城鄉土地市場一體化，盤活現有土地資源。

瑞銀稱，雖然公報並沒有提及「促進共同富裕」，但促進社會公平和改善保障民生仍將是政府的首要政策目標之一。推進新型城鎮化和完善社會保障體系應有助於釋放及提振居民對城鎮住房和消費的增量需求。

摩根大通報告表示，三中全會沒有宣布新的房地產政策，更多地關注中長期改革問題，但如果房地產銷售尤其是房價轉弱，仍有可能推出更多政策。

摩通料針對樓市推出更多措施

《路透》引述摩通報告指出，其基本預測是，如果8月的銷售情況變得更糟，中國可能會在8月底或9月宣布更多政策，或者至少是更強硬的表述。

摩通認為，儘管政府在應對下行情況表現出更強的決心，但其意圖可能並不是引發強勁復甦。此外，大多數寬鬆措施實際上並沒有起到什麼作用，潛在的遊戲規則改變將會是建立一個全國性平台，以購買具有具體目標的未出售房屋。