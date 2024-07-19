小米雷軍親揭造車因遭美國制裁　曾拒VC百億美元估值分拆上市建議

小米（1810）創始人雷軍今日（19日）發表第五次年度演講，以「勇氣」為主題，分享造車細節。雷軍憶述指，2021年1月15日接到朋友的電話，朋友告訴他「雷總，你們被美國制裁了」，他形容為當時感覺「晴天霹靂」，有董事會成員問，假如小米手機不能做了，要怎麼辦，方才使其決定造車。



雷軍總結稱，如果不是遭遇美國制裁，不會貿然進入這個行業，破釜沉舟的勇氣才是衝出重圍的關鍵，只有堅持做難而正確的事情，才能走得更遠。此外，雷軍透露，曾經有創投提出小米汽車估值100億美元（折合約780億港元），建議單獨分拆上市，雷軍表示確實心動過，但最終拒絕，且鑒定不收購、不代工。



小米（1810）創始人雷軍今日（19日）發表第五次年度演講，以「勇氣」為主題。

蔚來小鵬創始人力勸小米造車 周受資離職「當頭一棒」

造車伊始，公司幾乎所有的高管都支持，反而雷軍自己認為風險太大，要求團隊開展了85場調研，訪談了200多人。他笑稱，當時有兩位好朋友力勸他造車，就是蔚來（9866）創始人李斌以及小鵬（9868）創始人何小鵬，他直言自己也懷疑「勸我造車有什麼好處」。

而2021年，小米上市約2年，雷軍表示恰是「從游擊隊向正規軍的轉型」，且其手機的高端化業務剛開始。此外，有一位小米培養多年的高管離職，雷軍稱對他是「當頭一棒」，這位高管就是現在Tiktok的執行長周受資。

雷軍總結稱，如果不是遭遇美國制裁，不會貿然進入這個行業，破釜沉舟的勇氣才是衝出重圍的關鍵，只有堅持做難而正確的事情，才能走得更遠。

雷軍自考賽車牌照 稱要做中國車企老闆裡開車最好的

在實驗造車的過程中，雷軍在公司停車場檢索同事的車，通過給同事留字條借車的方式，試駕不同品牌的車。此外，雷軍親自考取了賽車駕照，並現場展示賽車「漂移」視頻，直呼要「做中國車企老闆裡開車最好的…之一」。

雷軍用數字說話，指宣佈造車半年內，就組成超過1000人的團隊，過去3年，組成了超過7000人的汽車部門，當中有1000多位技術專家。3年試駕了170多輛車，記錄了20萬字的試駕筆記。

曾有創投公司建議小米汽車單獨分拆上市 估值百億美元

雷軍直言不諱提及，曾有創投公司拋出橄欖枝，建議小米汽車單獨分拆上市，認為公司估值100億美金，他承認動過心，深思熟慮後最終拒絕，他表示造車是長時間的工程，如果拿了別人的錢，難以長時間保持一致。

重申年底力爭交付12萬輛目標 長征才剛開始

小米年初時內部訂立的全年產能目標是7.6萬輛，相當於月銷1萬輛，目前能達到這個標準的純電車只有Tesla Model 3，劍指行業領軍，當時內部也認為不可能實現。而汽車發佈後，4分鐘大定破萬，雷軍重申年底保底10萬輛，力爭12萬輛的目標，堅持不收購，不代工。位於北京的小米汽車工廠面積相當於故宮，小米指，目前76秒即可產出一輛新車。

雷軍笑稱，自己也不明白為何蘋果造車十年，仍以失敗告終，不過小米汽車成功擠上牌桌，長征才剛剛開始。