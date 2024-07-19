小米雷軍隔空親回格力董明珠批評　加碼直擊摺機、新品基本售價

小米（1810）創始人雷軍今日（19日）發表年度演講，同時發佈最新兩款摺疊手機，當中大摺疊手機MIX Fold 4基本售價為8999元人幣（下同），與上一代產品一致。小摺疊手機MIX Flip基本售價則為5999元，雷軍笑稱希望逆轉大家心目中小摺疊手機是「美麗小廢物」的印象，而Redmi則發佈K70至尊版，基本售價由2599元起。



此外，小米現場還發佈耳機、手環等產品，在發佈冷氣機時，雷軍直言「這段時間董大姐（董明珠）一直在批評我們」，此前格力電器股東會上，格力董事長董明珠曾質問「小米自稱第一名你的技術是什麼？」雷軍今次一併隔空作出回應。



小米 MIX Flip基本售價5999元。

MIX Fold 4基本售價8999元 MIX Flip基本售價5999元

小米今次新推出的，大摺疊手機MIX Fold 4重量226g，展開薄至4.59mm，合上薄至9.47mm。產品採用小米龍骨轉軸2.0，轉軸體積縮小34%，重量減輕16%。電池則採用5100mAh小米金沙江電池，50W無線秒充，DOU續航1.47天。攝像方面，採用徠卡光學Summilux全焦段四攝。

而小米首款小摺機，重量輕至192g，折疊厚度15.99mm，電池採用4780mAh小米金沙江電池，67W小米澎湃秒充，DOU續航1.42天，徠卡光學Summilux鏡頭，50MP徠卡主攝。雷軍稱，此前公眾對於小摺機一直有「美麗小廢物」的印象，希望今次改變這種印象，希望打造成「美麗小可愛」、「美麗小神機」，兩款摺機均已開啟預售。

小米指，在北京昌平建起全新手機工廠，總投資24億元，建築面積81000平方米，年產能1000萬台旗艦手機，硬件設備96.8%自研，工廠製造軟件100%自研。此外，Redmi發佈K70至尊版，基本售價2599元起，這也是王騰接替小米總裁盧偉冰，接手Redmi以後，交出的第一份作業，雷軍形容稱是「同檔無敵」。

小米（1810）創始人雷軍今日（19日）發表年度演講，同時發佈最新兩款摺疊手機。

雷軍回應董明珠：沒有在任何場合自稱排名第一 和格力的差距還很大

在發佈冷氣機時，雷軍直言「這段時間董大姐（董明珠）一直在批評我們」，此前格力電器股東會上，格力董事長董明珠質問道：「小米說自己第一名，全靠別的廠家做產品，你的技術是什麼？誰是第一，消費者心裏有桿秤」。

雷軍今次隔空回應指，自己沒有在任何場合自稱排名第一，上半年全國排名第四，和格力的差距還很大。

今次新推出的耳機Buds5基本售價699元，手環Smart Band9基本售價249元，智能手錶Watch S4 Sport基本售價1999元，米家空調新風Pro基本售價6999元，空氣淨化器Ultra增強版首銷價5799元。