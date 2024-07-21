拜登未戰已成跛腳鴨　特朗普效應正影響美國國策｜伽羅華

自前總統特朗普遇刺後，氣場明顯較他參加2020年大選時更為強大，他與總統拜登進行首辯，支持度已取得一定優勢，上周共和黨黨代表大會上，黨人展示高度團結，有利特朗普維持選情，面對氣勢如虹的共和黨，民主黨似乎保持既有的基本盤都是問題。

在2020年美國大選中，超過1.59億美國人投票，投票率為66.9%，創下120年來美國選舉史上的新高，而且上次選舉更顯示美國多元價值觀的全面撕裂，由貧富懸殊、社會階級固化所帶來的種族撕裂，自由與保守派在性別、身份認同，親猶反猶以至全球一體化等方面的理念衝突，令紅象與藍驢之爭變得前所未有的激烈。

特朗普在選舉中取得7,000萬張選票，已經超過了之前任何一位當選的前總統選票，但他仍以500萬張差距輸給拜登，特朗普其後試圖推翻選舉結果，引發後來造成人命傷亡的國會山莊騷亂事件。

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月18日在共和黨全國代表大會（RNC）發表演講後，與他的妻子梅拉尼婭（Melania Trump）一起站在講台上。（Reuters）

民主黨換「登」與否 均陷入兩難

從共和黨黨代表大會，特朗普成功凝聚黨人支持，相信他能夠在2020年共和黨基本盤上再上一層樓，但民主黨能否延續當年的氣勢，最關鍵的問題是拜登即使退位讓賢，黨內能否有其他人有力挑戰特朗普，副總統賀錦麗看似是當然之選，但她並未獲得黨內及金主足夠的支持，現在距離8月中舉行的民主黨黨代表大會不足一個月，換「登」不但不會有助總統選情，如果plan B是換上一名「極具爭議」的人選，對民主黨團結更會造成傷害。

姑勿論民主黨誰人上陣，在共和黨穩住基本盤而民主黨不能的話，特朗普以超過拜登數個百分點支持入主白宮的機會非常高，現時全球開始為特朗普重新執政作出準備，特別是圍繞俄烏戰爭的解決方案。

本月中，匈牙利總理奧班以歐盟輪任主席國家身份為俄羅斯進行穿梭外交，他先訪烏克蘭，向澤連斯基提結束戰爭的方案，然後訪問俄羅斯，最後一站是到美國海湖莊園會見特朗普，澤連斯基亦計劃與特朗普通電，這一連串操作已經令拜登政府陷入跛腳鴨，所以，特朗普效應已開始影響美國的外交、經濟、財政等各方面政策，甚至左右聯儲局貨幣政策及影響美股表現。

特朗普在2016年上任之初，大肆抨擊中國對美國的商品貿易出現巨額順差，平均每年有5,000多億美元，但中國對美國的服務貿易如科技專利費、中國學生留學美國等亦出現逆差，自從特朗普向中方發起貿易戰，同時制裁華為、中興等科技公司，兩者貿易不平衡情況雖有所收窄，但更大可能是中國通過第三地向美出口，所以特朗普已明言，除了繼續對中國維持高關稅政策外，還會向中轉國家如墨西哥重徵關稅，以堵塞中國貨的進口渠道。

圖為2012年4月17日，鏡頭下華為位於深圳的總部外牆，裝有公司標誌。（Reuters）

MAGA以外 新增MASA宣傳口號

特朗普自詡為精明商家，做事如同「make deal」，他以前選舉口號是MAGA，讓美國再次偉大，但今次選舉口號中，增加了讓美國更安全和更強大（Safe和Strong），這兩句口號反映特朗普將延續拜登政府對華的圍堵政策，從他選擇基層白人、曾在伊拉克服役的萬斯（JD Vance）為競選拍檔，便可知特朗普在圍堵中國之外，亦會不惜與中國政府直接衝突以展示強勢。

所以，不要以為在他治下的美國會走上孤立主義的外交路線，他只是將防衛責任和經費由盟國攤分，屆時北約、歐洲、日韓澳台印等國家都獲得美國軍備武裝，全部都在秣馬厲兵，務求以威攝（deterrence）營造不戰而屈人之兵的效果。

眾所周知，特朗普與科技超級富豪向來不咬弦，臉書母公司Meta、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、蘋果公司及Tesla等科技巨頭從中國業務賺取厚利，新貴AI晶片龍頭Nvidia面對美國商務部限制，只能向中國出口降級版晶片產品，但即使其算力遜色的AI晶片遠較國產貨優勝，每年中國業務營收仍達120億美元。

2023年11月1日，英國布萊奇利（Bletchley），馬斯克（Elon Musk）出席英國首屆AI安全峰會。（Reuters）

科技超級富豪不願特朗普勝選

好明顯，美國科技富豪不願意看到特朗普重新執政，但也無可奈何。除了Tesla掌舵人馬斯克以真金白銀（本月開始每月捐贈4,500萬美元）間接支持特朗普，公司披上特朗普概念外，其餘大科技股開始無運行，以科技股為主的納指料會跑輸標指。以台積電為例，特朗普曾指摘台灣晶片業搶了美國生意，這個說法自然是無稽荒謬，但台積電股價亦因此受到拖累。

特朗普向以改善營商環境為己任，在其第一任當政時已積極推行減稅，很可能會扭轉拜登政府加稅的政策傾向，減稅基本上對商界和美股有利，但對具有壟斷市場能力的大公司將會設下緊箍咒，這是拜登多年喊要「反壟斷」，卻不聞有實質進展的領域。簡言之，華爾街大行對特朗普既愛且恨，愛的是特朗普不想搞垮美國經濟及美股表現，但對高薪高管及超級富豪並不賣帳。

華日倡議7月減息 有助民主黨選情之嫌

近日華爾街日報發布一篇非常具立場性的報道，它認為聯儲局成功將個人消費支出物價（PCE）指數由4.3%降至2.6%，是1984年以來最大減幅，失業率由3.6%增至4.1%，這一增幅在經濟非衰退時期實屬罕見，認為美國應在7月減息，而不應等到9月。

如果說民主黨黯淡的選情能有所提振，減息肯定是救命符之一，極可能力挽美股既倒於狂瀾，並且逆轉特朗普選情輕微領先的優勢，所以特朗普已警告鮑威爾在大選前不應減息，明目張膽地干預該局的貨幣政策，但特朗普出口術干預貨幣政策已是慣犯，大家無須奇怪。

不過，特朗普在保護美國車廠利益上，採取與拜登截然不同的手段，現時拜登政府向進口車徵收高達100%以上關稅，但特朗普似乎採取了一種更具交易性的方式，對中國車商在美設生產線持開放態度，但在美生產成本一直居高不下，加上中美關係緊張，這樣能對中國車商有多大吸引力已經頗成疑問。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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