禁不勞而獲！　從伊斯蘭金融角度看香港的士牌溢價｜刁佬

香港股市的冷清程度令人驚訝，連東南亞其中一間最大的網約車應用程式Grab Taxi來香港借殼上市都無人關注。究竟是大家都在放暑假，還是市場已經心灰意冷？近期香港最熱議的話題，無疑是網約車合法化。事實上，與網約車相似的灰色地帶問題，早在六七十年代已經存在，當時被稱為白牌車，即沒有申請牌照載客取酬的非商用車。當時非商用車的車牌號碼是白底黑字，而商用車則是黑底白字，因此稱為白牌車。香港公共小巴（紅Van）就是由白牌車演變而來。雖然網約車無牌經營在法律上確實站在道德低谷，但這似乎已成為全港市民的共識及大勢所趨。

談到的士體驗，相信大家都不陌生。其實的士司機能夠行走江湖，除了司機需要有牌照，車輛也需要的士牌照。根據二手市場的「香港的士交易所」數據顯示，市區的士牌價從2015年中價值723萬的高峰，跌至今年的237萬。究竟為什麼一個的士牌照會值這麼多錢？

數據顯示，市區的士牌價從2015年中價值723萬的高峰，跌至今年的237萬。（高仲明攝）

回顧資料，發現自1994年起，政府已完全停止發出新的士牌。到1997年7月，政府共發出18,138個的士牌。27年後的2024年，全香港有18,163個的士牌，包括15,250輛市區的士（紅色）、2,838輛新界的士（綠色）和75輛大嶼山的士（藍色），平均每日載客量接近一百萬人次。在這27年間，香港僅增加了25輛的士，這些新增的士全部來自2016年的大嶼山的士。政府表示，的士牌照屬於永久性質，不會自然消失。然而，隨著香港人口增加，車輛數量卻未增加，為什麼牌價還會一直下跌？很明顯是因為有了新的競爭對手。

今天的士牌的高溢價，很大程度上來自於政府30年來沒有再發牌。當時的運輸署長羅范椒芬表示：「鑑於現有的士牌照屬永久性質，當局即使不滿意牌照持有人的服務表現，亦不能對他們採取什麼行動……政府當局發出訂有固定期限的的士牌照，便可先檢討經營者的服務表現，才決定是否為其牌照續期」。然而，是否有檢視過他們的服務表現再續牌，我想各位市民都很清楚。而且大部分車主並不是司機，司機的服務水平如何，與車主無直接關係。根據我們香港人的常識，工資低服務態度自然差。

刁佬發現很多的士司機都有做網約車，而且服務態度非常好。同一輛的士，同一個司機接了單做網約車，收入未必馬上變好，但司機改變服務態度，主要原因在於有沒有老闆監管。網約車平台有評分制度和完善的投訴機制，如果服務水平不好，容易被拒絕再做網約車司機。至於普通的士，全香港有上萬輛出租，車主自己不開車，只要有人交租就行，司機服務好壞，車主不會關心。

的士牌照凍結30年沒有新發行，市場曾經越炒越高，！（資料圖片）

的士牌照凍結30年沒有新發行，市場曾經越炒越高，造就不少財富階層。這批的士牌主一般不會自己開的士，而是租給別人開，以租養車。據說的士早更及夜更各為12小時，早更租金為380元至500元，夜更租金為270元至400元。全日租金則約700元至900元。假設牌主每日收650元，一個月租金1.95萬元，全年23.4萬元。以現時的士牌價值270萬計，加上30萬的士車價，一年租金回報約7.8厘，相當可觀。不少建制親密戰友都是的士牌主，政府一直沒有實際計劃再發的士牌，市場因而扭曲，難免讓人覺得有利益輸送之嫌。

上期刁佬講過伊斯蘭金融的幾大原則及其投資工具，我們可以看看的士牌溢價現象在伊斯蘭金融原則中是否可共容。伊斯蘭金融不容許不勞而獲，的士牌主除了在二手市場買賣或繼承外，相信都無為牌照出一分力，而且自己又不開的士維生，已犯下伊斯蘭金融的第一條不勞而獲。刁佬贊成所有車輛，如果是做生意都應該拿牌，服務優質自然有更多人使用，但牌照只應用來提供監管渠道，而不應控制需求。凍結發牌只會令到牌主成為獨家服務供應商，沒有競爭對手又怎會有好的服務。想想其實交易所也是這樣，網約車公司有沒有興趣來香港開個交易所呢？

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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