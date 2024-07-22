人行降逆回購及LPR利率　官媒指展現貨幣政策呵護經濟回升決心

人民銀行今日（22日）早上降逆回購利率及貸款市場報價（LPR）利率。內地官方媒體《新華財經》引述接近人行人士表示，人行今次果斷減息，展現貨幣政策呵護經濟回升的決心，但並不代表長債收益率下行空間打開。



接近人行人士稱，人行今次下調7天期逆回購操作利率，意在加大逆周期調節力度，熨平短期經濟波動；而中長期債券收益率反映的更多是長期經濟走勢，要採用跨周期的視角評估。



專家稱減息可逐步傳導至實體經濟

專家表示，政策利率下調預計將通過金融市場逐步傳導至實體經濟，促進降低綜合融資成本，鞏固經濟回升向好態勢，打破長債收益率下行與預期轉弱的負向循環。

業內人士分析，本輪長債利率的持續下行，已包含對本次減息的預期，甚至有明顯超調，不代表需要跟隨7天期逆回購操作利率下行再繼續走低。實際上，目前長債利率過低，容易引發弱預期的自我實現，而中國經濟的基本面是長期向好的。

業內人士認為，人行此次減息有助於支持經濟回升向好，提振中長期經濟預期，也有助於帶動長端利率的回升。預計未來央行還將綜合施策，必要時借入並賣出國債，及時校正和阻斷債市風險累積，保持正常向上傾斜的收益率曲線。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔料下半年內地將有更多減息措施出台。

據《彭博》報道，渣打大中華區宏觀策略主管劉潔指出，內地上季經濟數據令人失望，預料下半年內地會更多減息舉措刺激出台。

劉潔指出人行今早的行動非常明確，即能夠加大寬鬆力度，包括進一步減息﹑擴大人行資產負債表以入更多基礎貨幣。同時指出可以加強公開市場操作（OMO）利率作為中國事實上政策利率的作用，及表明目前重點將從中期借貸便利（MLF）操作轉向OMO，包括操作順序及其在資產與負債定價中作用。下一步將存款利率與OMO利率掛鈎，並發布與OMO利率而非MLF利率掛鈎的LPR定價新指南。

劉潔又指出表示，MLF將繼續作為央行投放的工具之一，允許其向系統注入基礎貨幣。但為了讓銀行願意通過MLF借入資金，央行需要大幅降低MLF利率，使其與同業存單NCD所反映的市場水平相近。

她亦表示，近期人民幣中間價彈性增加，加上美元兌日圓暫止進一步走強，為中國釋放更多人民幣貶值壓力及重獲更多貨幣政策靈活性提供了空間。

ING料未來幾個月尚有減息一次空間

另一大行ING則表示對人行減息並不出人意料，近期一連串疲軟的數據增加貨幣寬鬆壓力，預計未來幾個月還會有至少一次減息空間。

ING表示，這是人行2月以來的首次減息，也是6月份宣布貨幣政策框架調整以來的首個重大舉措。需要觀察MLF等其他政策利率是否會在未來幾周跟隨下調，如果是，則今日舉措可被視為人行發出7天期逆回購利率成為主要政策利率的訊號。

ING指出，儘管中國上半年經濟增速達到5%，但若要保持全年5%的增速，下半年將面臨更大挑戰。