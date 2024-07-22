鍾嘉欣望掌握理財先機　化身子女人生導師　為未來做好規劃

富通保險今日﹙22日﹚正式改名為周大福人壽，並舉行記者會，邀請得藝人鍾嘉欣任活動大使。新品牌以湖水綠色為主色調，象徵生命之源及源源不絕的生命力，鍾嘉欣也以湖水綠上衣及短裙出席。



富通改名周大福人壽有助吸客

她表示，周大福品牌大家都認識，雖然自己出身及成長都在加拿大，但有華人的地方都會認識該品牌。這個百年品牌已經是高品質象徵，認為絕對有助提升保險公司的品牌形象及信譽，吸引更多客戶。

周大福人壽並同時推出一站式生活平台「周大福人壽•生活圈」會員計劃，會員可按不同級別享受周大福集團多元業務體系不同業務單位的生活禮遇，包括酒店、餐飲、教育及健康服務等。

富通保險今日正式改名為周大福人壽。（資料圖片）

希望與子女來港參加保險活動

鍾嘉欣分享，自從成為媽媽後，不斷學習新事物，總想成為孩子的人生導師，而現時的保險產品除了全面保障外，原來還能提供如此多元化體驗，好適合她自己和子女參與。

她有三個子女，最大的就快8歲，目前正值暑假，她希望，與他們來港參與周大福人壽不同的會員活動，寓學習於娛樂，又可以增進親子互動，還可讓父母掌握理財先機，為孩子未來做好規劃。

對於未來計劃及目標，她表示，8月將在廣州舉行個人演唱會，長遠目標是希望投放更多心血及時間培育子女，讓他們在健康、安全及快樂的環境成長。