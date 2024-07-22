新世界遭滙豐環球削目標價26%至6.5元　縱積極去槓桿惟基本面未變

新世界（0017）近年積極出售非核心資產以償還債務。滙豐環球研究指出，雖然新世界管理層致力去槓桿及取得進展，可是基本面仍未有改變，並將公司目標價降低26%至6.5元，以反映該行預料股價較資產淨額折讓擴大至81%。同時維持予「減持」評級。



滙豐環球指出新世界接連出售D.PARK愉景新城﹑前海周大福金融大廈北塔餘下30%權益，及推出柏蔚森項目，並且進行再融資活動，均顯示公司積極去槓桿。可是公司在中港兩地物業合約銷售未如理想，新商業項目產生顯著租金收入須時，因此新世界的基本面仍未處於轉捩點。

未來12個月新世界將會有3個商業項目落成，包括11SKIES﹑啟德體育園及位於深圳前海的大型商場K11 ECOAST。滙豐環球指出啟德體育園預租率為70%，相信可以紓緩部份資本開支壓力，及開始有租金收入貢獻。同時減息周期將至，相信有助新世界利息支出，不過該行亦有指出強勁的物業銷售及出售資產動作，在減債上扮演更重要角色。

該行又指出「過去6個月，市場對新世界2025財年盈利預測下調35%，滙豐環球看到有進一步下調風險，而該行對新世界的盈利預測較市場估計低10至33個百分點。」

滙豐環球調低新世界2024至2026財年盈利預測11.9%至25.3%，認為市場對柏蔚森反應理想，與項目定價進取有關，但新世界要改善財政狀況及盈利能力，必須進一步推出更多新盤項目，當中包括北角皇都戲院大型重建項目，以及西半山西摩道重建項目。