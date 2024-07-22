創業板造市案｜三被告判囚52至80個月 證監會：短期內或再執法

細價股正利控股（當時上市編號：8318，現已轉主板上市，現時股價編號為3728）於2016年上市後，股價暴升8倍，之後約於五個半月後，單日再大跌9成。一男兩女涉嫌「造市」，被證監會控告串謀進行虛假交易，成為首宗此類就《證券及期貨條例》所訂明罪行而在原訟法庭審理的刑事檢控案件。



經審訊後，陪審團裁定三人罪成，暫委法官游德康今（22日）於高等法院，判處三人監禁4年4個月至6年8個月不等。案中尚有兩名疑犯在逃。



證監會調查發現一男兩女，涉操縱正利控股股價。(蘇煒然攝／資料圖片)

證監會調查發現三人在2016年3月至2016年9月期間，串謀一項操縱市場計劃，透過控制156個證券帳戶，獲取了超過1.24億元的非法利潤。

證監會法規執行部執行董事魏弘福（Christopher Wilson）表示，這是首次證監會有個案在高等法院由陪審團審訊，案件經由證監會廣泛調查以及律政司的檢控，認為今次判決向市場釋出強力而清晰的訊息。同時會繼續引用《證券及期貨條例》第213條，要求還原涉及有關交易的資產。

他續指，證監會有決心打擊所有形式的市場操控行為，不會容忍任何持續的不當行為，未來將繼續就其他市場操縱個案執法，短期內或會再有執法行動。