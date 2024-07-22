人行突減息　ING料利率短期仍有下調空間　惟當局首要是保匯率

人行宣佈7天期逆回購操作利率下調10個基點，由1.8%下降至1.7%，同時下調貸款市場報價利率（LPR）10個基點，以刺激經濟增長。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林發佈最新報告表示，受基數效應影響，儘管內地上半年實現5%的GDP增長，但要全年維持5%增長仍將面臨更大挑戰，該行預計未來數月仍有數次利率下調的空間。

倘不下調MLF 銀行壓力將進一步增加

今次利率調整是自2月以來首次變動，亦是6月提出貨幣政策框架轉型後的首次重大刺激政策。宋林稱，今次利率下調出乎市場預期，因月初的中期借貸便利（MLF）利率決策保持不變，而正如人行行長潘功勝於陸家嘴論壇上所言，7天期逆回購操作利率將逐漸成為主要的利率政策，而其他利率政策將逐步弱化。「未來幾周，若MLF等其他利率政策隨之下調，今日的利率調整可視為人行正在重塑7天期逆回購操作利率作為主要政策利率的地位。」

宋林又稱，內地商業銀行的淨息差已創歷史新低，不良貸款率急劇上升。利率下調或會增加銀行的壓力，若當局不盡快下調MLF，壓力可能進一步增加，因為許多銀行仍依賴MLF滿足中期融資需求，2024年上半年的MLF規模達2.29萬億人民幣。

ING指出，人行首要任務是維持貨幣穩定。﹙Getty Images﹚

ING︰人行首要任務是維持貨幣穩定

人行亦宣佈減少或免除企業申請人行貸款時的抵押品，有助缺乏適當抵押品的金融機構亦能在利率政策下獲得資金。目前，缺乏適當抵押品的金融機構只能在銀行同業市場上獲得資金，導致同業利率高於政策利率。減免抵押品有望使市場利率更貼近政策利率，同時將有助降低小型銀行的融資成本，因為小型銀行此前或因缺乏足夠抵押品而無法直接獲得人行的融資。

ING認為，人行之所以沒有在過去數月採取更積極的貨幣寬鬆政策，很可能是因為在美元走強下，人行首要任務是維持貨幣穩定。美國近期的溫和動向，加上過去一個月美元小幅走軟，為人行下調利率提供合適時機。

ING現時預計2024年底美元兌人民幣匯價將約為7.26水平。