本地薑香水品牌管理公司穎通擬上市　傳籌2億美元　品牌組合63個

香水品牌管理公司穎通上周四（18日）已提交在港上市申請，由法巴及中信証券出任保薦人。據《路透》旗下IFR引述消息人士指出，穎通擬在港集資2億美元（15.6億元）。



據公司初步招股資料顯示，公司計劃運用上市集資取得的資金進一步發展自有品牌﹑收購或投資外部品牌﹑擴展線上及線下自營銷售渠道﹑推進數字化轉型，及提高知名度等。

初步招股資料亦指出，按2023年零售額計，穎通是中國內地、香港及澳門綜合市場最大香水品牌管理公司。另根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年零售額計，穎通是中國內地、香港及澳門綜合市場第三大香水集團。

財務方面，公司自2022財年起持續盈利。截至2024年3月底，2024財年公司年內溢利為2.06億元人民幣，按年增19.3%。同期收入為18.6億元人民幣，按年增9.7%。

公司擁有逾40年歷史

初步招股資料亦顯示，穎通是一家香港本土企業，有超過40年的歷史。創始人劉鉅榮早於八十年代將國際香水引入中國，從最初管理香水品牌起步，逐步成長為中國最大的美妝品牌管理公司。1987年公司初步試水中國市場，於1988年赴北京參加法國名牌化妝品展銷。按去年零售額計，穎通是中澳綜合市場最大的香水品牌管理公司，擁有龐大且多元化的品牌組合，不僅包括香水，還包括彩粧、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛。

多品牌、全渠道的運營模式使穎通成為許多希望進入或擴大其品牌在中國內地、香港及澳門影響力的品牌授權人的首選合作伙伴。公司品牌組合總數達63個，其中包括國際知名品牌如Hermès、Van Cleef & Arpels、Creed、Chopard、Versace等，以及深受消費者喜愛的Albion、Laura Mercier和Babor等，亦於1999年推出自有品牌Santa Monica。