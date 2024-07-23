攜程指今夏奧運熱　港人赴法國巴黎預訂量按年翻倍　股價高開近3%

攜程（9961）數據指，由6月的足球盛事以及7月下旬在巴黎揭幕的大型國際體育賽事所帶動，今年夏天前往巴黎的全球遊客的旅遊預訂量出現了雙位數的增長，今年夏季香港旅客赴巴黎預訂量按年增逾一倍。



攜程升勢持續，高開2.8%，報372.0元。



公司數據指出，在巴黎體育盛事期間，内地旅客赴巴黎的訂單按年增長105%，成為內地遊客這段期間的首選目的地之一。與去年同期相比，亞洲旅客的平均停留時間增加了20%，其中內地、韓國和香港旅客停留時間最長。

今年夏季香港旅客赴巴黎預訂量按年增逾一倍。（資料圖片）

港客入住法國五星級酒店預訂量按年增32%

就港人而言，今年夏季香港旅客赴巴黎預訂量與去年同期相比增幅逾一倍，巴黎成為最受香港遊客喜愛的歐洲目的地第二位。且遊客更注重高級的住宿體驗，今年6月至8月，香港遊客入住法國五星級酒店預訂量便較去年增加了32%。

且有大量日本和香港遊客探索巴黎以外的，法國其他熱門城市，其正在預訂馬賽、里昂和尼斯的住宿，與去年同期相比，預訂量呈雙位數增長。