路透指內地兩基金公司設薪酬上限　去年薪酬超上限涉款須退還

內地有2家基金公司據報已設定員工年薪上限，並要求員工退還超出的部份薪金。據《路透》引述5名消息人士指出，2間內地基金公司已設定員工年薪上限，當中3名消息人士又亦指出招商基金管理在上月已向員工指出，從今年起薪金上限為300萬元（人民幣‧下同），並要求退還去年部份薪金。有2位消息人士指出，最快會在本月收回超出薪金。



另外2位消息人士指出，招商局有份的博時資管將薪金上限設定為290萬元，亦要求員工將去年高於此金額的薪酬退回。其中1人指出有關安排已在今年6月實施。

報道指出內地推動「共同富裕」，金融業開始降低薪酬，部份投資者認為縱使股市表現欠佳，但行業仍獲得豐厚利潤。根據獵頭公司Morgan McKinley 2023年中國薪資指南，中國基金管理公司銷售及投資高階主管，以及部門負責人的基本年薪介乎160萬元至600萬元之間。

退回超薪部份業內人士指破壞合約精神

業界資深人士、摩根士丹利中國共同基金業務前負責人Mandy Wang表示，利潤率下降使得薪資調整勢在必行，但收回前幾年的薪資「破壞了合約精神」。Wang稱：「這是一個錯誤的做法，具有很強的後遺症，」她說。

兩位消息人士稱，為遵守上限而收回去年薪酬的舉行，將影響招商基金管理公司約 60 名高階主管和基金經理人。

其中一家基金公司的銷售主管稱：「未來沒有人願意出售產品來籌集資產。我們可以平躺著保住工作，因為我們擔心到手的錢會被收回。」