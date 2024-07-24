摩通旗下6800億元持倉轉入滙豐　涉騰訊及阿里　原因係呢個？

摩根大通去年底傳出將香港及台灣的本地託管業務外判，曾有報道指出摩通作為香港及台灣本地託管人，為客戶託管的資產總值5,200億美元。在周一（22日），據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，摩通在港旗下持倉出現大規模轉移，合共近1,400隻股份，涉及貨值6,800億元。同日滙豐持有貨值大增，或接收了大部份原來摩通持有的倉位。



據CCASS資料顯示，當日摩通減持了1,399隻股份倉位，合共6,797億元。減持倉位的股份包括騰訊（0700）﹑阿里（9988）﹑友邦（1299）及美團（3690）等。其中摩通減持的騰訊倉位總值1,332億元，減持的阿里倉位總值428億元。

同日有1,326隻股份轉入滙豐，涉及貨值總額為6,742億元，而轉入的股份數目大部份與從摩通轉出的股份數目一致，或反映出為托管行之間持倉變動。

所謂本地託管業務，是指當客戶資金進入某個市場時，銀行將負責處理交易，並為客戶提供記帳服務。而全球託管透過龐大的網路管理跨境投資，並與客戶保持關係。

港台本地託管業務分別外判予滙豐及渣打

《路透》去年12月報道，摩通正尋求將香港和台灣的本地托管業務外包，目標是在今年底前完成過渡，退出亞太地區的本地託管業務，花旗、滙豐和渣打 （02888） 均爭取承接。而摩通將繼續為港、台客人提供全球託管服務。

摩通發言人其後回應指，在香港的本地托管業務已外包予滙豐，而台灣的本地托管則外包予渣打。