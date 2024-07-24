歐舒丹要約獲3.713億股有效接納　私有化過關

歐舒丹(0973)私有化過關。

集團公布，截至首個截止日期今日下午4時正，要約人已收到約3.713億股要約股份的股份要約有效接納，其中3.712億股要約股份由無利害關係股東提呈接納，包括所有已作出不可撤回承諾的股東。

尤其是(a)約3.296億股要約股份有效提呈接納現金選擇，佔該公司已發行及發行在外股本總數約22.34%，其中3.295億股要約股份由無利害關係股東提呈，約佔無利害關係股東持有股份總數約81.62%。(b)4175.18萬股要約股份有效提呈接納股份選擇，佔已發行及發行在外股份總數的約2.83%以及無利害關係股份總數約10.34%，全部均為無利害關係股東的要約股份。

目前要約人已經收到將導致要約人持有不少於無利害關係股份的90%的有效接納，因此條件(a)已獲達成。此外，股份要約的其他條件已獲達成，且該等要約在各方面成為無條件。

該等要約將維持可供接納，直至下月6日下午4時正為止。

歐舒丹大股東兼主席Reinold Geiger，早前以每股現金34元，向其他股東提出私有化要約，作價較當時停牌前收市價29.5元約有15%溢價。Reinold Geiger本身持股逾72%。

歐舒丹昨收報33.75元。