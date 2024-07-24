曾珮珊獲委任為滙豐保險香港行政總裁　下月生效

滙豐公布，委任曾珮珊為滙豐保險香港行政總裁。此項任命將於2024年8月1日起生效，惟須待監管當局批准，方可作實。曾在滙豐集團服務逾二十年，目前擔任滙豐保險香港署理行政總裁兼首席分銷業務及客戶總監。在新的職務中，她將負責管理公司在香港及澳門的業務。她將會向滙豐控股總經理及環球保險業務行政總裁文德華，及滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理伍楊玉如匯報。



2012年加入滙豐保險

曾珮珊最初於2000年在香港加入滙豐集團，擔任市場推廣主任一職。其後在2012年加入滙豐保險，作為首席分銷業務及客戶總監，她帶領公司在澳門重新建立分銷業務、擴充經紀及銀行保險渠道，並實施多項數碼轉型的措施，提升客戶體驗。她並領導市場推廣部門，在加強滙豐保險品牌方面亦發揮了作用。按新造業務保費及年度化新保費計算，滙豐保險市場佔有率分別達26%及20%。

文德華表示，保險業務加速了滙豐環球財富管理業務的增長，香港是滙豐主要市場，將繼續作出投資，滿足在岸及離岸客戶不斷演變的財富管理及醫療需求。深信憑藉曾珮珊在保險及銀行分銷、產品開發、業務策略、市場推廣，以及客戶體驗方面豐富的經驗，她將透過捕捉大灣區內對保障與財富增值方面日益增加的需求，延續和引領保險業務的增長，同時為客戶提供最優質的服務。

伍楊玉如表示，滙豐致力支援這個全面的財富管理觀點，滿足客戶在不同人生階段各種各樣的需要。曾珮珊的專門知識將有助確保能支援個人銀行、卓越理財、卓越理財尊尚及私人銀行業務客戶在退休規劃、醫療及保障方面一系列的需要。期待她帶領滙豐保險再創高峰。