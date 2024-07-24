加拿大央行再減息25個基點　基準利率降至4.5厘

撰文：黃捷
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加拿大央行宣布減息，將指標利率下調25個基點至4.5厘，符合市場預期。

今次為該央行今輪減息周期第二次行動，上月將基準利率從5%降至4.75%，是四年多來的首次減息。

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