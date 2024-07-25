阿信屋母企轉蝕近3000萬　稱市況極不明朗　凍結所有大型投資計劃

759阿信屋母企CEC國際(0759)公布截至今年4月底止全年業績，轉蝕2,981.2萬元，每股虧損4.47仙，不派末期息；對上一個年度則賺4,956.5萬元。

期內，收益14.7億元，按年跌13.16%。

於2024年4月30日，759阿信屋總分店數目為165間 （2023年：166間），分店總數淨減少1間，其中新開業12間，結束13間。

759阿信屋母企CEC國際全年轉蝕近3000萬。﹙資料圖片﹚

將極為審慎經營零售業務

集團指出，回顧2023/24財政年度，本港零售業面對眾多複雜且非比尋常因素的衝擊。外部不明朗因素如地緣政治風險、港元跟隨美元進入加息周期及金融地產行情出現向下調整等都一直影響本地零售市場的消費氣氛。另一方面，隨著新冠疫情退卻生活進入復常模式，本港各邊境口岸重開後出現一波波的外遊熱潮，每逢週末及公眾假期更是港人出境外遊高峰期，導致留港消費的居民有所減少。再者，香港市民似乎傾向維持疫情期間的生活習慣模式，導致晚間人流以及消費額仍未能恢復至疫情前之水平。

集團又稱，本地民生消費市場的調整幅度及速度卻超出管理層預期，其中主要原因為普遍市民仍保持疫情期間消費時段習慣，入夜後各分店之人流未有恢復至疫情前水平，導致晚上8時後之收益表現持續低迷；本港全面通關後，本地居民離港及外遊數字持續增加，屢次刷新紀錄。本年度零售業務的節假日銷售額表現與過往相距甚遠，反映留港消費人數明顯較疫情前為低。

有見及此，集團宣布，於市況極不明朗，管理層將極為審慎經營零售業務。集團將凍結所有大型投資計劃，以及一切非必要的開支，以達到最高的節流效果。同時，管理層正在詳細審視759阿信屋每間分店的經營數據，以實際績效決定未來的續約或不續約安排，並與各業主探討若干分店的租金調整可能性，以創造雙方共贏的機會。

CEC國際指，目前本港各區出現比較多的空置舖位，管理層正在物色若干租金、人流以及面積合乎759阿信屋需要的新店選址，冀能在逆境中尋求增長機會。